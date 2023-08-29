張穎穎傳遭汪小菲狠拒復合！素顏直播「瞪眼飆罵」 複製張蘭風格
中國富商汪小菲2021年11月和女星大S（徐熙媛）離婚，之後曾和女星張穎穎交往，但兩人最終仍走向分手一途，目前汪小菲傳出和抖音網紅劉亦桐過從甚密。而張穎穎和汪小菲分手後，傳出曾搭飛機求汪小菲復合，近期還在直播時翹腳瞪大雙眼，頂著素顏飆罵網友：「我兇的就是你。」讓網友們傻眼直呼：「這說話方式怎麼這麼像張蘭啊？」
記者賴禹妡/綜合報導
張穎穎和汪小菲分手後，被汪小菲新歡劉亦桐爆料，張穎穎搭乘最早的飛機去北京找汪小菲復合，卻被嘲笑一番後灰頭土臉地離去。而近日張穎穎被網友發現，她在直播間突然風格大變，不但常頂著素顏、戴眼鏡直播，還一邊翹腳瞪大雙眼，一邊以沙啞嗓音飆罵網友：「我眼裡就只看得到錢，我不像你，一天到晚只會噴別人，我嗓子啞了？對，我嗓子給他們噴啞了」、「對，我兇的就是你」。並強調自己本來就是這種個性，現在誰也不怕。
對此，網友紛紛看傻留言，「不做張蘭兒媳婦可惜了，婆媳風格一致」、「扯掉遮羞布，真面目再現」、「應該嫁給汪，跟婆婆一起直播，菲傭蘭奴估計會開心死」、「這說話方式怎麼這麼像張蘭啊」、「汪小菲在她身上找到媽媽的味道吧」。