接見德國議員訪團　陳建仁：協助德方完整認識中國威脅

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陳建仁表示，支持台灣參與國際組織與活動，已成為德國國會跨朝野政黨的共同主張，台灣人民均能深切體會這份善意及友誼，並衷心感謝。此外德國聯邦政府在上月公布對中戰略之前，基民與基社聯盟也在4月18日公布黨內以「自主與自強－新中國政策基石」為標題的對中政策基本立場。
陳建仁說，對中政策全文28頁中，計7處提及台灣，其中分析中國更具領土野心與威脅性時，強調維護台海和平為德國的戰略利益，德國應在國際法層面，強化支持南海及台海維持現狀，並呼籲歐盟研擬強化經濟制裁力道，以增進嚇阻效果，一旦中國武力犯台，應立即採取有效經濟制裁加以反制等，顯示基民與基社聯盟對於台海和平穩定的關切與重視。
陳建仁強調，台灣處在抵禦威權擴張的前線，與德國同享自由、民主、人權等普世價值，台灣具有豐富經驗及充分資源，可協助德方建立對中國威脅的完整認識。台灣今日的民主與自由也曾受到許多民主夥伴的支持，衷心期盼台德在現有基礎上持續加強合作，進一步擴大、厚植雙方間互惠雙贏、永續友好的合作關係。
海爾曼致詞時表示，感謝此行訪台受到熱烈歡迎與接待，並提及台灣中央研究院與德國科研機構具有相似歷史背景，對於此行訪團與中研院的交流與討論，留下深刻印象。另此行訪團也拜會數位發展部長唐鳳，他於2019年曾與唐鳳在德國長談，當時給予他許多啟發，強調台灣在數位化方面擁有許多值得借鏡之處，他非常期待與台灣擁有更多交流。