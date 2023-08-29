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接見德國議員訪團　陳建仁：協助德方完整認識中國威脅

▲行政院長陳建仁今日接見德國聯邦國會議員訪團，提及台灣可協助德方，建立對中國威脅的完整認識。（圖／行政院提供）
▲行政院長陳建仁今日接見德國聯邦國會議員訪團，提及台灣可協助德方，建立對中國威脅的完整認識。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院長陳建仁今（29）日接見德國聯邦國會議員訪團，致詞時感謝基民、基社聯盟支持台灣參與世界衛生組織（WHO），以及德國會朝野政黨共同支持台灣參與國際組織與活動的善意及友誼。也強調台灣處在抵禦威權擴張的前線，與德國同享自由、民主、人權等普世價值，台灣也具有豐富經驗及充分資源，可協助德方建立對中國威脅的完整認識，期盼兩國在現有基礎上加強合作，持續厚植互惠雙贏、永續友好的合作關係。

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陳建仁致詞時誠摯歡迎議員海爾曼及德國艾德諾基金會亞洲分部代表一行6人來訪，並感謝基民與基社聯盟對台灣參與世界衛生組織案的支持，海爾曼在今年5月德國國會的記名投票中，支持「世界衛生組織成立75周年－加強與改革世界衛生組織提案」，要求德國聯邦政府繼續推動台灣以觀察員身分參加世界衛生大會及世界衛生組織活動。

陳建仁表示，支持台灣參與國際組織與活動，已成為德國國會跨朝野政黨的共同主張，台灣人民均能深切體會這份善意及友誼，並衷心感謝。此外德國聯邦政府在上月公布對中戰略之前，基民與基社聯盟也在4月18日公布黨內以「自主與自強－新中國政策基石」為標題的對中政策基本立場。

陳建仁說，對中政策全文28頁中，計7處提及台灣，其中分析中國更具領土野心與威脅性時，強調維護台海和平為德國的戰略利益，德國應在國際法層面，強化支持南海及台海維持現狀，並呼籲歐盟研擬強化經濟制裁力道，以增進嚇阻效果，一旦中國武力犯台，應立即採取有效經濟制裁加以反制等，顯示基民與基社聯盟對於台海和平穩定的關切與重視。

陳建仁強調，台灣處在抵禦威權擴張的前線，與德國同享自由、民主、人權等普世價值，台灣具有豐富經驗及充分資源，可協助德方建立對中國威脅的完整認識。台灣今日的民主與自由也曾受到許多民主夥伴的支持，衷心期盼台德在現有基礎上持續加強合作，進一步擴大、厚植雙方間互惠雙贏、永續友好的合作關係。

海爾曼致詞時表示，感謝此行訪台受到熱烈歡迎與接待，並提及台灣中央研究院與德國科研機構具有相似歷史背景，對於此行訪團與中研院的交流與討論，留下深刻印象。另此行訪團也拜會數位發展部長唐鳳，他於2019年曾與唐鳳在德國長談，當時給予他許多啟發，強調台灣在數位化方面擁有許多值得借鏡之處，他非常期待與台灣擁有更多交流。

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