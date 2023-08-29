鷄籠中元祭遊行踩街放水燈 謝國樑合體侯友宜體驗百年民俗文化
傳承至今已169年歷史的鷄籠中元祭，今（29）日晚間在擔任主普的郭姓宗親會帶領下，與各姓氏宗親會的花車、表演團體及陣頭，巡迴基隆市區踩街遊行到八斗子望海巷進行放水燈儀式。基隆市長謝國樑並邀請國民黨2024總統候選人、新北市長侯友宜，還有AIT臺北辦事處長孫曉雅、日本熊本縣八代市、廣島縣吳市、沖繩縣宮古島市及韓國尚州市等姐妹市代表，一同共襄盛舉，欣賞百年民俗的文化魅力。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑表示，鷄籠中元祭是基隆重要年度文化盛事，保存完整祭典科儀，今年主題「平安有愛」，致力傳遞民眾溫暖平安氛圍，展現在地無形文化與歷史蘊底，期待中元祭能增加更多觀光、文化、娛樂元素，並逐步朝國際化邁進。
傍晚在港區船隻齊聲鳴笛悠揚聲中，逐步展開放水燈遊行，由主普郭姓宗親會帶領各姓氏宗親會的花車、表演團體以及陣頭在市區遊行，象徵基隆各界團結協作力量，民眾也能欣賞到各宗親會精心設計的花車以及水燈頭車，最後到望海巷參與施放水燈頭，欣賞精緻紙糊水燈頭，體驗民俗文化藝術之美。
基隆市政府文化局也邀請台灣民俗專家林茂賢老師，於施放水燈頭活動現場為大家解說施放水燈頭由來與民俗知識；另外無法親臨現場的民眾，可以透過文化局FB、鷄籠中元祭FB及魅力基隆YouTube，線上直播觀賞放水燈遊行與水燈頭祭典，感受傳承百年民俗祭典魅力。