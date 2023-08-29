嚴防中颱蘇拉外圍環流 新北市府召開防颱整備會議預防明後日大雨
新北市副市長朱惕之今（29）日代表請假的新北市長侯友宜主持蘇拉颱風災害應變中心整備會議，指出氣象團隊依照目前颱風路徑動態分析評估，新北市將不會列入颱風警報範圍，但是受外圍環流影響，明、後天仍會為新北市東側及南側山區帶來大雨，且北海岸及東北角仍有9級以上強陣風發生之機會，要求市府團隊與區公所加強各項防颱整備措施，不可輕忽。
記者吳嘉億／新北報導
新北市氣象團隊指出，中央氣象局於昨日23時30分發布中颱蘇拉海上颱風警報，預估周末前將對巴士海峽及中南部地區帶來較大風雨，目前蘇拉颱風位於新北市南南東方約680公里海面，以時速13轉10公里向西北轉西北西移動，7級暴風半徑180公里。
朱惕之在聽取氣象團隊報告颱風動態分析，以及台灣大學協力團隊說明各類災害潛勢分析後，指示市府團隊與區公所加強各項防颱整備措施，包括預先盤整疏散撤離交通工具及收容安置場所能量，加強宣導土石流潛勢區、坡地社區及易成孤島地區之預防性避難，鷹架、路樹及廣告招牌等強固措施，抽水機組預佈預抽及橫移門測試，車行地下道及側溝等排水系統之巡檢，沿海低窪地區則應慎防海水倒灌。
新北市政府提醒所有市民，雖然目前新北市尚未納入颱風警報範圍，但是受颱風外圍環流影響，且適逢天文大潮，北海岸及東北角沿海及低窪地區，恐有長浪發生及海水倒灌情形，另外也應避免前往山區、河岸及海邊等易生災害危險之地區，從事登山溯溪或觀浪戲水釣魚等活動，以維自身生命財產安全