蘇拉深夜轉強颱！全台「風雨時程」曝光 恆春半島、台東成最前線
蘇拉颱風持續靠近台灣，中央氣象局今（29）日下午5時30分發布「海上陸上颱風警報」，預計將在週三、週四（8月30日、31日）對台灣影響最劇烈。據氣象局資訊，蘇拉在今（29）日晚間11點30分已轉為強烈颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也公布全台風雨時程攻略，其中「恆春半島、台東」成風雨最前線。
記者潘毅/綜合報導
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（29）日晚間指出，有別於前幾個颱風，蘇拉屬於小型颱風，核心細小的特性，讓台灣南北天氣狀況極端有別。在海葵颱風的牽制及高壓增強下，已經使蘇拉路徑向南修正許多，依最新預報，預計蘇拉從恆春外海通過機率最高，週三午後到週四白天（30-31日）颱風距台最近，週五（1日）逐漸遠離，往中國前進，影響結束。強度方面，蘇拉已迎來二次增強，未來可能維持強度或稍微增強，預計近台期間將以中颱上限到強颱下限通過。
專家分析，蘇拉結構細小，風雨集中核心，加上路徑南偏，以及中央山脈屏障下，南北風雨狀況極端不同。其中恆春半島、台東，是這次風雨最前線，離颱風核心最近，週三到週四嚴防強風大雨，尤其台東山區雨量較大。
南高屏、澎湖、金門等地區，在颱風進入台灣西南部海面之前幾乎無感，風雨全被山脈攔下來，類似杜蘇芮前半段時的狀況。等週四白天，颱風進入西南海域轉為偏南風後，才會慢慢有間歇風雨出現。以目前看來，核心沒有太靠近的狀況下，除非中心有比預期北偏進到海峽南部，否則風雨顯然不如恆春半島一帶。
宜花、北基、馬祖，主要是外圍環流不斷掃入，會有一陣陣雨勢，搭配偶爾幾陣強風，愈往南走累積雨量愈大，山區要特別留意。至於桃園到雲林，中央山脈完美阻擋，加上颱風太南邊，結構太小，這次幾乎沒有感覺，但沿海仍要留意強陣風出現。