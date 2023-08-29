112年慶讚中元水燈排遶境、放水燈 張善政祈求市民平安健康
桃園景福宮舉辦中元祭典超過百年歷史，已成為桃園最具特色的中元文化祭典。桃園市長張善政今（29）日晚間前往桃園景福宮、南崁河濱公園及桃園區成功橋南崁溪畔，出席2023桃園區慶讚中元-水燈排豎牌儀式與放水燈、南崁五福宮慶讚中元-放水燈科儀。
記者李春台／桃園報導
張善政表示，中元節放水燈是民間非常重要的習俗，一方面是為了祈福，二方面也希望不幸往生的亡魂能得到慰藉與超渡。張善政同時指出，今日慶讚中元祭典包括水燈排遶境、放水燈祈福等活動，尤其晚間在南崁溪畔放水燈更是活動的高潮，希望用最誠摯的心為桃園與國家祈福，祈求國泰民安、市民平安健康。
今日遶境隊伍在景福宮前進行祈福，並由張善政率領市府團隊、民代等在現場觀禮，同時水燈排車將水燈排豎起，向廟內神明行禮致意，共同為市民祈福。
張善政隨後也分別前往蘆竹區南崁河濱公園參與五福宮放水燈科儀與桃園區成功橋南崁溪畔參與放水燈祭拜，皆先至溪畔香案祭拜祈福，接續點亮水燈厝，與民眾一同至溪畔施放水燈，祈求地方平安、風調雨順。
桃園區公所表示，中元祭典是台灣傳統文化的重要盛事，景福宮舉辦中元祭典文化活動具有百年歷史，藉由水燈排車遶境、放水燈活動進行祈福，不但結合傳統藝術與多元化的民俗技藝，更推廣地方特色文化。
桃園區公所指出，水燈排車遶境是景福宮中元祭典文化活動的重頭戲，除了桃園區9大姓氏宗親的水燈排車，市府也特別裝置26公尺高、360盞燈組成的水燈排車一同參與遶境祈福及放水燈活動，並在景福宮進行祈福儀式。