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快去刷存摺！政府連2天發錢　勞保年金今入帳、最高領4萬

▲勞動部勞保局今（30）日、明日將發放勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險等10筆款項。（示意圖／張嘉哲攝）
▲勞動部勞保局今（30）日、明日將發放勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險等10筆款項。（示意圖／張嘉哲攝）

記者李琦瑋／綜合報導

政府發錢囉！勞動部勞保局今（30）日、明日將發放勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險、老年年金給付等10筆款項，其中勞保年金最高可領4萬元，不受颱風來襲影響，民眾別忘了刷存簿或查詢帳戶。

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據勞動部勞保局行事曆顯示，今、明兩天將有勞保年金給付、勞退月退休金、國民年金保險老年年金給付等10筆款項發放，民眾今天起可查詢戶頭是否有金額入帳。

勞保局指出，最多人請領的是勞保年金，截至2022年底有近160萬名勞工請領，請領方式分為「按月領取老年年金給付」、「老年一次金給付」以及「一次請領老年給付」，超過2000人可以領到4萬元，8萬人領3至4萬元，52萬人領2至3萬元，81萬人領1至2萬元，17萬人領不到1萬元。

至於國民年金給付，衛福部為加強照顧弱勢族群及提供關懷服務，公布「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，並推出「國民年金保險費補助」，只要在2025年10月31日以前，已繳納2023年4月至12月保險費的國保被保險人，將由疫後特別預算補助其自付保險費50%。

衛福部指出，以一般身分被保險人為例，每月自付保險費將由新台幣1186元減為593元，9個月最多可獲得補助5337元。被保險人無須提出申請，勞工局比對戶政及相關社會保險資料後，會主動辦理加保與計費作業，對象為25至65歲，且沒有參加勞保、農保，軍公教人員保險的國民，提供老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、喪葬給付與遺屬年金給付等。

各項給付入帳日期

8月30日：勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發+續發案）

8月31日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險生育給付、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金

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