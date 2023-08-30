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雖然漸漸轉向秋季，早晚氣溫逐漸轉涼，但正中午天氣仍炎熱高溫，白天體感溫度仍與夏季差異不大，門諾醫院壽豐分院家醫科醫師陳怡廷坦言：「近期不少患者反應總覺得身體相當疲倦、不適，嚴重的人還會出現頭暈及噁心、反胃等現象。」
像是 1 名 38 歲女性最近辦公時不僅愈坐愈累，整個人還特別「阿雜」，身體感到悶熱不適，詢問同事後，意外發現大家都有類似症狀，經就醫後才明白，原來這就是「冷中暑」。
到底什麼是「冷中暑」？陳怡廷解釋：「夏天不論在冷或熱的環境中，只要身體接觸溫差過大的室內外，當散熱或是體溫調節不良時，就有可能會造成中暑，除了一般常見的熱中暑，也會有冷中暑的情況發生。」
反覆進出冷氣房容易讓身體難散熱
【冷中暑小檔案】
- 造成原因：環境氣溫冷熱變化過大、體溫調節不良
- 表現症狀：倦怠、噁心、嘔吐、頭暈、食慾不振
- 生活預防：避免長時間處在冷氣房、固定保持運動習慣
尤其不少民眾耐不住炎熱高溫，常從戶外直接躲進室內吹冷氣，不論是假日出遊、還是上班通勤族或送貨員，反覆進出冷熱溫差大的環境中，這些都容易會造成身體散熱不良，讓原本應該通過汗水或毛細孔排出去的熱氣，因為遇冷後，毛細孔和微血管急速緊縮，導致無法散去而出現冷中暑。
陳怡廷提到：「冷中暑主要是由於身體在環境溫差的改變下，有些則是發生在天熱突然洗冷水澡，或大量吃冰品的人，身體來不及適應溫度變化而中暑。身體沒有成功達到排汗、散熱，長期累積下來，人就會容易感到比較疲累，並覺得頭暈虛弱或出現食慾不振等症狀。」
切忌大量飲用冰水！搭配運動有助散熱
建議民眾應減少頻繁進出溫差大的地方，或是在冷氣房中留意環境溫差變化，可添加薄外套，避免讓身體溫度忽高忽低。飲食上可煮生薑冬瓜湯、四神湯或綠豆薏仁湯，幫助排除體內濕氣，調理脾胃功能預防中暑。
若民眾因工作需求，時常處於溫差大的環境中或長時間待在冷氣房中，就要看水分流失狀況適當補充水分，建議以溫水、常溫水為主，切忌冰水，如果流汗量大，則可補充含有電解質的水，每天還要保持固定運動習慣，適度流汗能幫助散熱，有助緩解及減少冷中暑。
諮詢專家：門諾醫院壽豐分院家庭醫學科主治醫師陳怡廷
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 上班長時間吹冷氣莫名疲倦、噁心！適度流汗才能減少冷中暑