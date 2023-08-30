高球／蘇拉颱風外圍環流攪局　劉嚴鴻逆勢抓9鳥還破紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
最值得一提的是，五位剛從亞巡參加賽事回國的選手早上才飛抵台灣、即刻前往比賽場地，王偉軒(65桿)、詹世昌(70桿)、李玠柏(70桿)、張緯綸(71桿)、洪健堯(75桿)，為支持主辦者翁肇喜董事長和肇喜登峰巡迴賽以及環台集團，在未調整時差與精神不濟之下不僅完成第一回合、而且有四位選手都交出低於標準桿的紅字頭成績，尤其是王偉軒還打出一鷹五鳥、無柏忌的完美65桿，除了精神可嘉，更是台灣年輕高球員的典範。
從第10洞出發的新豐職業好手劉嚴鴻，一下場打得很順，前兩洞第10洞第二桿打到洞邊OK博蒂，接著第11洞再推進八步(約24呎)遠的博蒂推桿，接著第13、第18以及轉場後第1洞、第4洞再抓四鳥，除了第1洞第二桿直接切進洞，今天最精彩就屬最後三洞的第7、8、9洞連續三洞抓三鳥漂亮收尾，而且讓他交出低於標準桿八桿的64桿，打破去年由李玠柏擊出的球場最低桿紀錄(去年也是採最佳球位)。
賽前台中國際球場在周末和周日連續兩天下起大雷雨，長草區的長草在連續兩天大雨滋潤下長得濃密，因此大會決定第一和第二回合採用最佳球位，劉嚴鴻表示，「在不能進長草區的策略之下，開球都很直，只有四個洞miss球道，唯一吞下柏忌的第15洞就是開球miss球道進長草，第175碼的第二桿雖有打上果嶺、但留下長距離的推桿，結果三推吞下柏忌。總體來講，今天的開球、鐵桿、推桿都很不錯，共27推，最長的博蒂推桿是第11、第8洞八步(約24呎)以及第7洞六步(約18呎)。總之，一開始下場的連續兩洞(第10、11洞)和最後連續三洞(第7、8、 9洞)都抓下鳥，很滿意。」
這場2023肇喜登峰巡迴賽第六站─環台公開賽，共有來自四個國家132位選手，包括119位職業球員(含美國1位、菲律賓3位)與13位業餘選手(含日本1位)與賽，冠軍將可獨得新臺幣60萬元，亞軍可得新台幣30萬元。