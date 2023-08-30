喊話郭台銘、綠營重視勞權！金馬名導蔡崇隆《九槍》揭移工悲歌
金馬獎最佳紀錄片《九槍》昨（29）日舉辦首映會，小野（李遠）、李道明、胡幼鳳等人皆到場力挺。導演蔡崇隆長年以影像耕耘人權角落議題，2017年看見阮國非慘死案件後，決定與原籍越南的妻子阮金紅合作，探索悲劇發生的背後原因，便著手拍攝《九槍》。蔡崇隆認為，現今的政治人物無人提出良好的移工政策，執政黨與郭台銘都沒有，盼大家重視。
記者黃雅琪/台北報導
導演蔡崇隆喊話：「適逢大選年，大家要去看各黨政治人物有沒有提出完整的移工政策，或是勞動力的藍圖，因為我們是一個缺工、少子化的國家，為什麼談能源、電力，就是不談勞動力？這些議題都很重要。」希望透過觀影人數，讓政治人物意識到台灣公民社會重視移工議題，因而作出表態。
新浪潮電影推手、社會革新實踐者小野表示：「《九槍》將代表台灣參加奧斯卡紀錄片比賽，移工已成為台灣族群一分子，可能是照顧老人、漁工、建築工人，台灣人的生跟死都和移工有關。這部電影很赤裸裸看到我們對移工的歧視和階級，近乎殘忍，看到之後也是一個反省，台灣社會最可貴就是反省和包容，這部電影必然是台灣電影文化的里程碑。」
紀錄片《九槍》講述：愛唱歌的越南青年阮國非，為了早日還債淪為「逃跑移工」，在台灣工地努力工作期待衣錦還鄉。不料，2017年8月，阮國非在偏僻河邊被舉報意圖竊車，警民衝突時遭警察連開9槍，延誤送醫後身亡。輿論支持警方大膽執法，一連串的謎團卻在事件後逐一浮現。《九槍》9月1日全台獻映。