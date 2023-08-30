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吳慷仁不要看！《惡女》邵雨薇「大尺度床戲」上身失蹤火辣辣

▲邵雨薇在電影《惡女》中演出「大尺度床戲」，令人擔心男友吳慷仁看完有何感想。（圖／CATCHPLAY＋）
▲邵雨薇在電影《惡女》中演出「大尺度床戲」，令人擔心男友吳慷仁看完有何感想。（圖／CATCHPLAY＋）

記者黃雅琪/綜合報導

金馬最佳動畫《幸福路上》導演宋欣穎，首部真人電影長片《惡女》，集結林美秀、邵雨薇、曾少宗、鳳小岳、李天柱演出，影后林美秀化身「辛辣蛇蠍女」，而飾演新聞主播的邵雨薇則因父親愛上她，也被捲入殺人案件中。邵雨薇在預告中，挑戰激情床戲發出嬌喘聲音，令人看了臉紅心跳，更不曉得男友吳慷仁看過本片有何感想。

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▲林美秀（中）在電影《惡女》中化身蛇蠍女。（圖／CATCHPLAY＋）
▲林美秀（中）在電影《惡女》中化身蛇蠍女。（圖／CATCHPLAY＋）
首次嘗試飾演蛇蠍女的林美秀表示：「挑戰這個角色非常新奇，雖然講話要輕聲細語又溫柔，但眼神與語言表情卻要充滿犀利與挑釁，而外型則是華麗又時尚，至於為什麼她會變成讓男人都愛的蛇蠍女，看了電影就知道了。」

首次飾演新聞主播的邵雨薇，在預告中即透露了電影中的大尺度演出，她坦言：「我在《惡女》中的尺度，大到會讓人臉紅心跳，而這也是我第一次挑戰新聞女主播的角色，開拍前做了很多準備，相信電影中的我一定會顛覆大家的印象。」

▲邵雨薇在電影《惡女》中，挑戰大尺度床戲演出。（圖／翻攝自CatchPlayMovies YouTube）
▲邵雨薇在電影《惡女》中，挑戰大尺度床戲演出。（圖／翻攝自CatchPlayMovies YouTube）
導演宋欣穎透露：「這是第一次嘗試真人長片，因此想要挑戰完全不一樣的題材，《惡女》以亞洲女性視角出發，希望能帶有滿足觀眾的娛樂效果，同時關注人性深處的複雜多面，非常期待能刷新觀眾的觀影體驗。」

▲電影《惡女》以雙女主邵雨薇（左）、林美秀演出，聯手打造「聰明女生上位守則」。（圖／CATCHPLAY＋）
▲電影《惡女》以雙女主邵雨薇（左）、林美秀演出，聯手打造「聰明女生上位守則」。（圖／CATCHPLAY＋）
電影《惡女》描述：主播立美（邵雨薇 飾）是媒體界的紅人，正忙於籌備與交往多年的男友大為（曾少宗 飾）的婚禮，準備迎接幸福人生。然而，某天立美得知父親（李天柱 飾）打算再婚，對象竟然是一位身世神祕的女人秀蘭（林美秀 飾）。

婚禮前夕，秀蘭突然成為謀殺嫌疑犯登上新聞頭條，而她的前男友們竟然都選擇了自殺，並在臨死前向秀蘭匯了巨款。為了保護父親，立美不惜代價避免媒體報導秀蘭與父親的關係，同時也與檢察官國倫（鳳小岳 飾）展開調查。電影《惡女》10月27日上映。

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