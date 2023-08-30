吳慷仁不要看！《惡女》邵雨薇「大尺度床戲」上身失蹤火辣辣

我是廣告 請繼續往下閱讀
首次飾演新聞主播的邵雨薇，在預告中即透露了電影中的大尺度演出，她坦言：「我在《惡女》中的尺度，大到會讓人臉紅心跳，而這也是我第一次挑戰新聞女主播的角色，開拍前做了很多準備，相信電影中的我一定會顛覆大家的印象。」
導演宋欣穎透露：「這是第一次嘗試真人長片，因此想要挑戰完全不一樣的題材，《惡女》以亞洲女性視角出發，希望能帶有滿足觀眾的娛樂效果，同時關注人性深處的複雜多面，非常期待能刷新觀眾的觀影體驗。」
電影《惡女》描述：主播立美（邵雨薇 飾）是媒體界的紅人，正忙於籌備與交往多年的男友大為（曾少宗 飾）的婚禮，準備迎接幸福人生。然而，某天立美得知父親（李天柱 飾）打算再婚，對象竟然是一位身世神祕的女人秀蘭（林美秀 飾）。
婚禮前夕，秀蘭突然成為謀殺嫌疑犯登上新聞頭條，而她的前男友們竟然都選擇了自殺，並在臨死前向秀蘭匯了巨款。為了保護父親，立美不惜代價避免媒體報導秀蘭與父親的關係，同時也與檢察官國倫（鳳小岳 飾）展開調查。電影《惡女》10月27日上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995