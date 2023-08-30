鴻海增資富士康104億！轉投資印度、越南　經濟部投審會核准了

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對外投資則是中國信託銀行以美金3,705萬2,934元（約新台幣11億），提供一年期以上貸款予菲律賓CTBC BANK （PHILIPPINES） CORP., 從事經營商業銀行業務；以及鴻海以美金3億2,852萬元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，轉投資印度兩家公司（分別從事生產手機及手機配件等電子產品業務/生產手機之螺絲及金屬件等零部件）、越南兩家公司（分別從事生產電動車充電等設備/生產遊戲機、電子書及筆電等機構件）。
另在上市/櫃公司對中國大陸投資專案審查案件部分，佳世達科技以美金1億9,490萬4,895元（約新台幣62億）間，接受讓取得大陸地區南京明基醫院有限公司（從事醫院經營業務）、蘇州明基醫院有限公司（從事醫院經營業務）、明基（南京）醫院管理諮詢有限公司（從事醫療機構館的管理諮詢業務）、蘇州明基投資有限公司（從事投資控股業務）及南京銀廈健康產業發展有限公司（從事健康醫療產業項目的管理、營運）等5家公司之股權；以及玉晶光電股份有限公司，以美金6,500萬元（約新台幣20億）增資茂晶光電（廈門）有限公司，從事經營光電子器件、模具等之產銷業務。