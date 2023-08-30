12億新竹棒球場爭議連連！下包廠商不忍全說了：進場前就有問題
耗資12億改建的新竹棒球場新竹市立棒球場爭議不斷，近來鋪設草皮的下包廠商「揚名實業」更不忍而揭露去年施做草皮情形，並回答針對排水的相關問題，直指棒球場排水系統不是用排水管而是落水頭，透水層也不是他們的材料，「下包只能照圖施工」，也無權修改設計。
記者林莞茜／綜合報導
美國職棒大聯盟指定場務單位，日前針對新竹棒球場進行場地檢測分析，報告內容指出，新竹棒球場表土層材質無法提供足夠的排水性能，甚至會升高球員受傷的風險，也未達職業標準；降雨及草皮積水後，排水速度很慢，在雨期時將很難進行比賽。
而負責舖設新竹棒球場草皮的下包廠商「揚名實業」，於去年初進場施作後，也紀錄下多張棒球場工程照片，有網友針對排水、草皮等質疑進行詢問，揚名實業也都一一釋疑，並提到新竹棒球場工程不是全面用排水管，而是用落水頭，而且也不是他們施工，是在他們進場前就已做好底部排水，且也沒設計魚骨就一直線，相較台南的亞太棒球村球場，總共使用了近850隻透水管「亞太絕對是真材實料」。
揚名實業也提到，新竹跟台南亞太球場的排水是完全不一樣的系統，新竹棒球場只有後段少少的13支排水管是揚名做的，且完全照圖，「我們下包只能照圖施工，針對不太合理的地方給建議，無權修改設計。」