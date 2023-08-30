逼百萬網紅「放火」全裸下跪！「青青」前男友遭判刑、須賠償百萬
2020年9月間，百萬網紅「放火」(本名：李育群)，夜宿JFK女郎「青青」住處，被青青當時的陳姓男友返回後發現，竟逼迫「放火」全裸下跪道歉，甚至要脅簽下30萬元本票，之後「放火」拿出25萬元現金給陳男，但被拍下來的不雅照及影片仍外流。檢警介入偵辦後，依恐嚇取財、散布猥褻物品等罪，起訴陳男及其蔣姓友人，案經台北地院審理，分別判處10月、8月有期徒刑；民事部分，本月29日判決出爐，陳男、蔣男需賠償「放火」100萬元，並須銷毀裸照，不得散布。可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時「放火」與「青青」參加完烤肉趴後，2人回到「青青」住處休息，陳姓男友返回後醋勁大發，找來蔣姓友人等逼迫「放火」全裸下跪道歉，並簽下本票，期間均被蔣男用手機拍下。後來「放火」聯繫友人交出25萬元現金才順利脫身，但不雅照及影片依舊被外流。事件爆發後，「放火」向警方報警提告，檢警介入偵辦，依恐嚇取財、散布猥褻物品等罪起訴陳男、蔣男。
刑事部分，台北地院判處陳男、蔣男10月、8月有期徒刑；民事部分，「放火」求償175萬元，並要求銷毀所有影、照、電子檔，29日法院判決陳男、蔣男應連帶賠償100萬元，不得散布、複製影片、照片，且都需銷毀。全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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