FIBA世界盃／台灣職籃快看！亞洲第一控阿拉基砍29分差點扳倒法國
本屆FIBA世界盃不僅有日本一支亞洲球隊打出亮眼表現，有「亞洲第一控」美名的黎巴嫩後衛阿拉基（Wael Arakji）在對上歐洲勁旅法國一戰，全場狂砍29分，雖然球隊最終以79:85些微差距落敗，但他和球隊在本屆世界盃小組賽最後一戰的表現，無疑讓人難忘。
運動中心/綜合報導
身高193公分的阿拉基，在亞洲一直都是名號響亮的人物，去年他在亞洲盃大放異彩，不僅帶隊在四強淘汰中國大陸、助黎巴嫩拿下亞軍，自己也獲選為賽會MVP。過去他曾多次表達願意來台打球的意願，也有不少台灣球迷一直在關注他。
在昨天的對法國比賽之中，阿拉基上半場就砍下21分，全場17投11中得到29分，此外還貢獻3籃板和4助攻。黎巴嫩三節打完還以69:68領先，可惜最終在經驗和實力都不足的情況下，被對手翻盤。
「有鑑於黎巴嫩發生的一切，我們只想成為祖國希望，我希望我們能成為黎巴嫩人微笑背後的原因，讓孩子們知道他們永遠不應該放棄。」這位28歲的黎巴嫩超級球星說道，「為黎巴嫩效力對我來說是最棒的感覺。我從小就想像過這樣的時刻。 我想讓所有黎巴嫩的孩子感到自豪。」
這一屆世界盃法國的表現荒腔走板，雖然徵召不利也是成績不佳的原因，不過幾名主力球員在場上防守企圖心不足，連陣中老大哥看不下去對外發話，被視為爭冠熱門，最終卻連小組賽都闖不出去，讓人汗顏。