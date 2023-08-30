確定了！蘋果發表台灣時間9/13凌晨登場 iPhone 15 要來了
不用猜了！蘋果秋季發表會官方發出邀請函，確定會在美國太平洋時間9月12日上午10點，台灣時間9月13日的凌晨1點。這次的發表會主題為「Wonderlust」，好奇心，採用線上方式舉辦，而根據邀請函上的配色，似乎偷偷暗示新機iPhone 15 Pro的配色，與外界猜測的藍色、鈦灰色太空黑、銀色吻合，除了手機，預料也會有Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch Series S9 等新產品登場。
記者周淑萍/綜合報導
果粉們等待許久的蘋果發表會時間確定了！官方稍早正式發出邀請函，時間會在美國太平洋時間9月12日上午10點，台灣時間則為9月13日的凌晨1點。發表會採用線上發表。這次除了iPhone 15系列4款手機，預料還會有Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2智慧手錶等新品。
這次iPhone 15 很大亮點會放在高階的Pro上，靜音撥桿改為動作按鍵支援更多功能，且 iPhone 15 Pro Max 可望獨家搭載潛望式鏡頭，使遠拍的能力進一步提升。分析師預期高階iPhone 15 Pro Max功能更新幅度明顯，有機會帶動銷量。