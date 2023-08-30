蘇拉颱風海陸警齊發！開學日天氣「東西兩樣情」　南台灣留意暴雨

確定了！蘋果發表台灣時間9/13凌晨登場　iPhone 15 要來了

▲2023年蘋果發表會確定會在台灣時間9/13 凌晨1點登場，除了iPhone 15系列之外，預料Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch Series S9 也會有同步亮相。（圖／翻攝官網）
▲2023年蘋果發表會確定會在台灣時間9/13 凌晨1點登場，除了iPhone 15系列之外，預料Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch Series S9 也會有同步亮相。（圖／翻攝官網）

記者周淑萍/綜合報導

不用猜了！蘋果秋季發表會官方發出邀請函，確定會在美國太平洋時間9月12日上午10點，台灣時間9月13日的凌晨1點。這次的發表會主題為「Wonderlust」，好奇心，採用線上方式舉辦，而根據邀請函上的配色，似乎偷偷暗示新機iPhone 15 Pro的配色，與外界猜測的藍色、鈦灰色太空黑、銀色吻合，除了手機，預料也會有Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch Series S9 等新產品登場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
果粉們等待許久的蘋果發表會時間確定了！官方稍早正式發出邀請函，時間會在美國太平洋時間9月12日上午10點，台灣時間則為9月13日的凌晨1點。發表會採用線上發表。這次除了iPhone 15系列4款手機，預料還會有Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2智慧手錶等新品。

▲9to5Mac設計師Ian Zelbo在自己的推特上分享目前傳聞最盛的iPhone 15 Pro 四款新色。（圖／翻攝Ian Zelbo推特）
▲9to5Mac設計師Ian Zelbo在自己的推特上分享目前傳聞最盛的iPhone 15 Pro 四款新色。（圖／翻攝Ian Zelbo推特）
這次iPhone 15 很大亮點會放在高階的Pro上，靜音撥桿改為動作按鍵支援更多功能，且 iPhone 15 Pro Max 可望獨家搭載潛望式鏡頭，使遠拍的能力進一步提升。分析師預期高階iPhone 15 Pro Max功能更新幅度明顯，有機會帶動銷量。

iPhone泡水了怎麼辦！蘋果「官方三招」教你自救　千萬別用吹風機

盤點蘋果iPhone 15系列網路預測10項總整理　果粉看這篇就夠了！

iPhone 15 新色配件商搶先曝光　11款全亮相、厚度藏「玄機」

iPhone 15倒數！iPhone總顯示9點41分之謎　原因竟是為紀念這件事

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀