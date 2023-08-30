3煞「黑吃黑」持刀搶笑氣藥頭！劫2萬現金、拔金戒指 落網遭收押
本月26日，31歲的周姓男子接到生意，運送6支笑氣鋼瓶到新北市汐止吉林街巷弄、附近某摩鐵旁，不料到了現場，卻遭3名男子持開山刀要脅，搶走6支笑氣鋼瓶外，還被打劫身上的2萬元現金及手上的金戒指。周男事後向警方報案，警方也隨即展開追查，經調閱監視器畫面，鎖定嫌犯身分，陸續逮捕25歲的鄭姓男子、22歲的邱姓男子、20歲的林姓男子到案，士林地檢署向法院聲請羈押後，法院裁定收押禁見。
記者林盈君／綜合報導
據了解，這起黑吃黑案件，發生於本月26日，周男接獲生意，運送6支笑氣鋼瓶到汐止，但一到現場就被3男持開山刀威脅，身上被洗劫一空，連手上的金戒指都沒放過。警方獲報後展開追查，發現3名嫌犯得手後，分別駕駛2台自小客車，往台北市方向逃逸。當天晚間，警方循線於新北市中和區某汽車旅館，逮捕25歲的鄭男，查扣6支笑氣鋼瓶、贓款6千多元、犯案用開山刀，另2名嫌犯林男及邱男也陸續被逮。
警方偵訊時，3人坦承犯案，訊後被依涉犯強盜罪嫌移送法辦，檢方向法院聲押獲准。另外，被害人周男因持有及販售笑氣，笑氣屬環保署列管化學物質，則函請環保署裁罰。
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