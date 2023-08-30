籃球／易建聯接下姚明火炬　曾硬抗Gasol兄弟砍30分、帶隊進敦奧

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2012年倫敦奧運可能是易建聯在國際賽上的成名戰，對上當時如日中天的「無敵艦隊」西班牙，他硬抗Gasol兄弟、狂砍30分12籃板，雖然中國最終贏球，但也讓人看到這一名黃皮膚的亞洲大前鋒紮實的球技以及出色的身體條件。
而2011年亞錦賽決賽對約旦，則可能是ㄧ些中國球迷心中其最經典的一戰，因為那是後姚明時代的第一場關鍵戰役，贏球就能獲得倫敦奧運門票。易建聯狂砍全場25分16籃板6阻攻，罰球命中準絕殺，帶領球隊以70:69、1分險勝。
如今中國男籃正處於低谷，面對現代籃球的轉型，這支亞洲籃球的巨人顯然有些掙扎和不適應，這些年國際賽的表現起起伏伏。易建聯曾經是這支球隊的遮羞布，如今他結束生涯，未來帶領對岸振衰起敝的人物在何方？目前還未能看見。
易建聯微博退役全文如下：
大家好！我是易建聯。
時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。
一路走來，我由衷地感謝我最摯愛的家人、最敬愛的領導伯樂、每一位教練、隊友、對手、贊助商以及合作夥伴和經紀團隊。我要特別感謝中國男籃，這個於我而言神聖的名字。每當我身披國家隊戰袍為國出戰時，都能感受到強大祖國給我帶來的自豪感。也特別感謝廣東男籃多年的培養與支持，讓我有機會代表家鄉獲得如此多的榮譽，為我提供了走向更大舞台的機會。
告別，不是結束，而是新的開始。
會很懷念，也會繼續前行，去迎接新的篇章。
再見啦，我最熱愛的籃球：
感謝你賦予我這段21年的美妙旅程，有熱血、有喜悅、有遺憾、有淚水，有可靠的同伴，亦有可敬的對手。這是一段此生難忘的寶貴經歷。
無關勝敗，皆是熱愛。
再見啦，我最親愛的球迷朋友：
從聯盟菜鳥到球隊大哥，無論巔峰低谷，你們都無怨無悔陪伴著我，給我巨大的能量和感動，陪我度過每個光榮瞬間和至暗時刻。教會我微笑迎接掌聲，從容面對質疑。你們給予我的這一切，其實已經遠遠超過了我的付出。
最後，也小小的感謝一下那位9號新秀，21年的堅持，初心未忘，夢一直在。