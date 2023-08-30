強颱蘇拉還沒走！新颱風「鴻雁」最快今晚生成 路徑影響出爐
在強烈颱風「蘇拉」緩緩靠近台灣，海葵颱風也還在發展的情況下，今年第12號颱風「鴻雁」最快可能又在今（30）日晚上生成，中央氣象局預報員黃恩鴻表示，目前看來太平洋海域熱帶系統發展旺盛，確實近期有機會再出現颱風，「鴻雁」若生成，預計會朝日本前進。
記者張志浩/綜合報導
臉書天氣粉專「林老師氣象站」表示，「太平洋海域，好不熱鬧」，在蘇拉颱風正準備通過巴士海峽之際，太平洋海域還有多個熱帶擾動系統正在同時發展中。目前海葵颱風穩定朝西北方向前進；「熱帶低氣壓TD13」剛剛生成並持續增強，有機會發展成今年第12號颱風鴻雁；後面，也還有其它熱帶雲簇正在接續醞釀的訊號。
「林老師氣象站」說明，據今晨最新歐洲ECMWF數值模式模擬結果顯示，雖然熱帶擾動系統一個接一個，如雨後春筍般冒出；但環境的導引氣流好像都盡可能「技巧性避開臺灣」的運動趨勢來走，相較於台灣，日本、韓國可能就沒這麼幸運了。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提醒，蘇拉颱風今明兩天仍舊會替台東及屏東帶來局部的豪雨，「鴻雁」颱風整體路徑影響有待觀察，至於「蘇拉」和「海葵」，目前觀察後期資料，推測應該不會有「藤原效應」的出現，請民眾持續留意最新颱風動態。