越南經濟有轉機！邁入第四季可復甦　西方國家去庫存化結束

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投資管理公司VinaCapital首席經濟學家Michael Kokalari近日發表報告稱，美國零售商因看好疫後消費潮，去年大舉下單備庫存，但結果美國消費者沒有瘋狂購物，而是把錢花在外出用餐和旅行等體驗上，導致業者庫存爆量，對亞洲供應鏈的影響於今年開始浮現，最直接衝擊到越南出口業，今年上半年越南企業的現金流和資本營運出現困難，許多工廠老闆不得不大量裁員，以縮減營運成本。
經濟學家Michael Kokalari指出，美國是越南最大出口市場之一，佔了越南出口總額的四分之一，美國零售業面臨庫存調整，越南供應鏈慘遭大量砍單，許多美國知名品牌如Nike、Adidas都減少訂單，重創越南出口表現。
Kokalari表示，目前美國庫存去化已接近尾聲，帶動7月越南對美國出口出現季增近7%，年減幅也從6月的26%大幅收斂至14%，將有助於縮小全年出口降幅。2023年前6個月，越南整體出口額年減12%，但7月跌幅僅剩2%，足見市場正在回溫。另外，Kokalari研判，由於服飾和鞋類在庫存去化的速度還是相對慢，消費電子產品的對美出口表現應會較先復甦。
受到俄烏戰爭和中美關係局勢影響，全球資金正積極尋求中國以外的投資市場，原因在於投資者擔心若有衝突發生，資產會被凍結或是難以出售，就像俄羅斯入侵烏克蘭後一樣。相較於中國市場，越南和印度的風險較小，也成為新興投資市場。