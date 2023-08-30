逆勢殺出血路！越南Vinhomes營收仍增漲　不甩房市大海嘯

越南經濟有轉機！邁入第四季可復甦　西方國家去庫存化結束

▲今年上半年越南出口業嚴重衰退，不過專家指出經濟在第四季有望復甦。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年上半年越南出口業嚴重衰退，不過專家指出經濟在第四季有望復甦。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

近幾年外資挹注越南，經濟開始急遽發展，然而今年起越南面臨房市泡沫化，同時受到疫情影響而出現通貨膨脹，上半年出口業呈兩位數衰退，間接造成高失業率，第三季的失業率繼續增多。不過專家指出，隨著西方國家的去庫存化邁入尾聲，加上越南仍是全球供應鏈移轉的首選國，預估第四季經濟有望回升。

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越南快訊（VnExpress）》報導，越南正遭逢十幾年來最嚴重的出口業衰退，但隨著疫情間積累的庫存逐漸消耗，西方國家的庫存量見底，越南出口業預計在今年第四季復甦。

投資管理公司VinaCapital首席經濟學家Michael Kokalari近日發表報告稱，美國零售商因看好疫後消費潮，去年大舉下單備庫存，但結果美國消費者沒有瘋狂購物，而是把錢花在外出用餐和旅行等體驗上，導致業者庫存爆量，對亞洲供應鏈的影響於今年開始浮現，最直接衝擊到越南出口業，今年上半年越南企業的現金流和資本營運出現困難，許多工廠老闆不得不大量裁員，以縮減營運成本。

經濟學家Michael Kokalari指出，美國是越南最大出口市場之一，佔了越南出口總額的四分之一，美國零售業面臨庫存調整，越南供應鏈慘遭大量砍單，許多美國知名品牌如Nike、Adidas都減少訂單，重創越南出口表現。

Kokalari表示，目前美國庫存去化已接近尾聲，帶動7月越南對美國出口出現季增近7%，年減幅也從6月的26%大幅收斂至14%，將有助於縮小全年出口降幅。2023年前6個月，越南整體出口額年減12%，但7月跌幅僅剩2%，足見市場正在回溫。另外，Kokalari研判，由於服飾和鞋類在庫存去化的速度還是相對慢，消費電子產品的對美出口表現應會較先復甦。

受到俄烏戰爭和中美關係局勢影響，全球資金正積極尋求中國以外的投資市場，原因在於投資者擔心若有衝突發生，資產會被凍結或是難以出售，就像俄羅斯入侵烏克蘭後一樣。相較於中國市場，越南和印度的風險較小，也成為新興投資市場。

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