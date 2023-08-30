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罹癌怕切肺！　及早篩檢、精準治療有望找回肺健康

罹癌怕切肺！　及早篩檢、精準治療有望找回肺健康
罹癌怕切肺！　及早篩檢、精準治療有望找回肺健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】肺癌高居十大癌症第二位，發生率雖然排在大腸癌之後，但是死亡率卻長年蟬聯惡性癌症之冠！患者普遍恐懼化療甚至「切肺」，臺大醫院新竹臺大分院院長余忠仁表示，早期肺癌雖然無明顯症狀，但透過低劑量電腦斷層篩檢（LDCT）可及早揪出病灶、提升存活率，第一期肺癌復發機率低，5年復發率約僅10%，必要時進行基因檢測加上精準治療，可降低復發機率，有望恢復原本的肺功能。

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沒吸菸和二手菸竟罹癌　如何及早揪出肺癌？

不少民眾疑惑「我沒有吸菸和二手菸，為什麼會得肺癌？」余忠仁表示，長期抽菸是罹患肺癌的主因，但除了抽菸與吸二手菸，身處空氣汙染環境、暴露於工廠粉塵煙塵或汽機車廢氣環境、有慢性阻塞性肺病與肺纖維化等肺部相關病史、煮菜長時間吸入油煙以及肺癌家族病史，皆會提高罹患肺癌的風險。

肺癌個案死亡率高、存活率低，主要與診斷的期別有關。據衛生福利部國民健康署統計顯示，108年肺癌確診個案4.2%被診斷為0期、29.1%為1期、4.3%為2期、12.3%為3期、50.1%為4期。目前第1期肺癌之5年存活率約9成，到了第2期接近6成，第3期則下降到近3成，但若到第4期才就醫，5年存活率僅剩1成。因此早期診斷、早期治療為提高肺癌存活率的不二法門。

余忠仁院長表示，早期肺癌無明顯症狀，民眾可透過低劑量電腦斷層篩檢（LDCT）及早篩出疾病，根據美國與歐洲實證，能降低重度吸菸者20-25%肺癌死亡率。

▲臺大醫院新竹臺大分院院長余忠仁

早期：切除病灶　中晚期：以標靶精準治療

肺癌分為「小細胞肺癌」及「非小細胞肺癌」，治療方針主要是根據期別擬定治療方針。

  • 早期肺癌：
治療標準治療為手術切除腫瘤，及早進行手術可避免腫瘤越長越大，較有機會根治。早年胸腔腫瘤手術至少需切除一個肺葉，對肺功能影響甚大，但現今靠低劑量電腦斷層掃描（LDCT），可在腫瘤僅1-3公分就揪出來，加上手術技術進步，可進行局限性切除，不須切除整個肺節或肺葉，對肺功能的影響相對小很多，亦可減少併發症與術後不適，患者接受度也高。

  • 中晚期肺癌：

此時不易將癌細胞清除乾淨，甚至若患者等到無法緩解的症狀才就診，恐已侵犯到鄰近組織，甚至轉移至腦部與骨頭，開刀已無法控制。此時應進行「精準治療」，經由基因與分子檢測，擬定個人化醫療建議，選擇適當的標靶治療或化療，若腫瘤縮小，仍可能有機會回歸手術切除病灶。

余忠仁以發生率最高的肺腺癌為例，約7成患者可以找到基因突變，用標靶治療對症下藥能縮小腫瘤，其中7-8成患者可穩定控制疾病至少7、8個月，例如表皮生長因子受體基因突變（EGFR）型的患者，使用表皮生長因子受體(EGFR)抑制劑來治療，依照不同的治療選擇，可控制病情約9-18個月。

他進一步說明，第一期肺癌復發機率低，經過手術切除加上穩定追蹤，5年復發率約僅10%；第二期以上建議追加化療、標靶或免疫等術後輔助治療，同樣須好好追蹤，以控制病情。若產生抗藥性，則再進入第二線治療。

術後復健恢復正常肺功能

許多患者擔心肺部被切掉一塊，肺功能變差怎麼辦？余忠仁表示，越早切除可疑的病灶，須切除的肺臟組織就越少，能夠保留越多的肺功能。建議患者進行呼吸復健、增加排痰能力、適度運動以維持肺功能，癮君子務必戒菸。另外可施打肺炎疫苗，保護肺部不被感染。日常生活用到的肺功能只占全部肺功能的1/3，若是局限性切除肺葉，只要規律做呼吸復健，就幾乎能夠恢復到原本的肺功能。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58802

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