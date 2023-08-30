蘇拉颱風「雙眼牆」達巔峰強度！暴風圈將掃南台灣 風雨今明最劇
蘇拉颱風在昨（29）日深夜回歸強烈颱風的行列，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，蘇拉颱風眼清晰可見，雷達回波合成圖也顯現「雙眼牆」結構，美國甚至將其歸類為「超級颱風」，今（30）日蘇拉將替東半部及恆春半島帶來明顯降雨，明（31）日蘇拉雖受地形破壞而漸減弱，但各地受影響最大，仍應持續戒備。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，蘇拉颱風的眼牆厚實、雲頂溫度降低，顯示其已達「強颱」，美國將其歸類為「超級颱風」。今日颱風暴風圈將掠過台灣南端；明日進入台灣海峽南部；3天後其「不確定範圍」異常擴大；另一「輕颱海葵」則向西北西經琉球附近轉向長江口進行。
此外新生成的熱帶低壓「TD13」緊隨在海葵後，以目前路徑潛勢來看，週五（9月1日）之後，太平洋這3個熱帶系統相對距離逐漸縮小，開始會有「藤原效應」或僅互相輕微干擾，都將使得「可預報度」降低，不過這些現象發生時，與台灣皆有一段距離，可持續觀察調整，不會導致措手不及。
吳德榮提醒，今日「蘇拉」逼近，東半部及恆春半島有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，北部有短暫陣雨，南部晚起風雨也將增強，西半部因背風沉降，氣溫偏高。明日蘇拉雖受地形破壞而漸減弱，但各地受影響最大，應戒備。週五「蘇拉」持續減弱並漸漸遠離，局部地區仍有較大雨勢及陣風。