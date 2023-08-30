冷氣17樓墜落砸死政大女大生！家屬申請被害補償金 審議金額出爐
捷運新埔站日前發生冷氣機自17樓墜落，當場砸中正在下方等公車的黃姓政大女學生，黃姓女大生送醫搶救仍宣告不治，法務部與財團法人「犯罪被害人保護協會」，協助死者家屬申請犯罪被害人補償申請金，新北地檢署29日開會審議後，決定補償家屬180萬元。
記者林莞茜／綜合報導
回顧案情，事發當天下午1時許，位於板橋新埔捷運站2號出口旁的大樓，一名房東找來李姓工人安裝窗型冷氣，過程中卻發生嚴重意外，導致重約30公斤的冷氣由17樓墜落，當場砸中樓下等待公車的黃姓女大生，緊急送往亞東醫院，搶救1個多小時最終不治；最終警方依過失致死罪，將李男移送新北地檢署偵辦，複訊結束後諭知3萬元交保。
今年2月經總統公布修正犯罪被害人權益保障法，已在7月1日上路，明文規定因犯罪致死亡者的遺屬可申請180萬元的補償金；法務部指出，財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會已於7月21訪視死者家屬，日前協助家屬申請犯罪被害人補償申請金，將由新北地檢署撥款，經審議後，檢方認黃女與父母親感情深厚，因工人過失行為而痛失愛女，雙親突逢喪女之痛，受到極大精神痛苦，因此決定補償家屬180萬元。