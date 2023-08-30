暑假結束！中小學開學「自主戴口罩」　快篩陽性輕症可到校

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依據指引，校園師生COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）篩檢陽性，但屬輕症或無症狀，都回歸學校原本的請假規則辦理，可以到校上課。但若有症狀，指引建議還是在家休息，儘量避免外出，若外出須全程戴口罩。
教育部日前以文字訊息回應媒體提問，如果是中重症，學生可請防疫隔離假，教師可請公假，不影響出缺席紀錄和成績評量。
疫情期間，曾安排學生在校園集體接種疫苗，新的學期目前暫沒有集體接種計畫。教育部表示，後續會配合衛福部的接種措施，學生現在如果有需求，可自行到指定合約醫療院所打疫苗。
教育部也持續補助各級學校備足額溫槍、酒精、口罩及快篩試劑等防疫物資備用。現行措施下，校園室內外可自主戴口罩，不再強制，但若有發燒或呼吸道症狀，或在人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所、搭乘校車或幼兒園專用車等公共運輸工具時，仍建議戴口罩。
教育部提醒，學校健康中心屬於醫療照護機構，依規定要戴口罩。另外包括烹飪教室、實驗室或廚房等特殊性場域，學校師生在充分溝通並取得共識後，可自訂口罩措施。（編輯：陳政偉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。