利菁爆料李玟帶Bruce找仙姑 閨密2天前才連繫CoCo：她不可能輕生
華語樂壇天后李玟（CoCo）不敵憂鬱症尋短離世，月初羽化安息，好友利菁昨（29）日在直播中透露，李玟生前曾經因為感情問題，帶老公Bruce去找仙姑，而李玟過世後，仙姑告誡她三件事，其中一件就是「我沒有輕生」。
記者楊穎軒／綜合報導
利菁昨晚邀話題女王、港星嚴淑明開直播帶貨，期間聊到自己與李玟、甄妮是認識多年的朋友，還有一位李玟認識30年的髮型師閨密，該位髮型師得知李玟死訊時，完全不敢相信，不斷驚訝喊著「李玟不可能輕生」，並把李玟去世前2天才錄給她的語音訊息傳給利菁，髮型師斬釘截鐵地說，當時與李玟聊天，對方狀態很好，根本不可能尋死。
此外，利菁表示，「好聲音事件」爆發後，她詢問甄妮此事，甄妮希望她出面幫李玟發聲，也說李玟生前有請髮型師閨密帶她去見一位仙姑，一共去了兩次，其中一次Bruce陪同，利菁說，李玟離開後，仙姑告訴她三件事情，「第一件事情就是我沒有輕生，第二件事情就是不要再消費我跟Bruce，第三件事情是說不要拜我素的菜。」
利菁語畢，嚴淑明接著問「其實這個意思是代表，其實跟Bruce沒有關係？」利菁回：「我不知道。」
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