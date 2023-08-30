9旬老翁求「腎」利！「酮酸胺基酸療法」遠離洗腎與肌少症

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第四、五期腎友「低蛋白飲食」 逾六成有「肌少症」！聯新國際醫院腎臟科主任胡豪夫表示，對於腎臟病友來說，因蛋白質代謝產物為尿毒素的主要成分，增加腎臟負擔造成身體慢性發炎，必須降低蛋白質攝取量，飲食多建議採取「低蛋白飲食」，但因蛋白質攝取減少或不足，同時也恐提高肌少症風險。慢性腎臟病目前分為五期，第一至三期肌少症風險較低，而第四、五期有逾60%腎友有肌少症，也是患者看起來瘦弱的原因之一。
肌少症是肌肉質量及強度的流失，患者多有疲累不適、身體無力感，同時因肌肉無力，恐會有行動不便、虛弱現象，嚴重影響腎友生活品質，甚至有死亡風險，讓人恐懼。胡豪夫表示，肌少症主要分為原發性及次發性。原發性大多是老化造成，多發生於50 歲以上中老年人，每年肌肉質量流失 1-2%以上，易造成骨折及其他併發症，死亡率高。次發性則是因為其他疾病影響，包含上述提到的腎臟疾病、器官衰竭及其他發炎性疾病等造成；可能也與心臟疾病、癌症、內分泌功能異常、腸胃疾病導致營養吸收不佳等有關，因此不可不慎。
提早採取「酮酸胺基酸」治療 有望延緩洗腎危機！胡豪夫說明，腎友降低肌少症風險，也有利於腎臟疾病控制；以上述患者來說，因屬於年長者，洗腎恐讓患者身心俱疲，經過討論後建議可以「酮酸胺基酸」治療搭配低蛋白飲食。藥物藉由轉胺作用(transamination)，將酮酸胺基酸在人體內合成新的必需胺基酸，減少含氮廢物的產生、延緩洗腎、同時減少肌肉流失。
他進一步提到，在一篇人體試驗中，發現腎病患者減少蛋白質攝取的情況下，身體會變相提高肌肉合成效率，尤其在低蛋白飲食搭配酮酸胺基酸的組別效率最高。近年台灣花蓮慈濟團隊的臨床研究中，也統計了一百多位高齡腎友，透過酮酸胺基酸的治療，防範肌肉流失並避免脂肪堆積。
胡豪夫建議，患者在進入第五期或需洗腎之前，可將需求與醫師溝通，諮詢其他治療方式來延緩腎臟病惡化。若是經濟狀況許可，第三、四期患者，也可與醫師討論，有機會提早透過低蛋白飲食搭配「酮酸胺基酸」治療，避免疾病惡化，來延緩洗腎危機，也能降低肌少症風險。
腎友平日需「減法飲食」 結合有氧運動、簡易重訓醫師最後提醒，慢性腎臟病患者平日最重要的是飲食控制，透過減法飲食，攝取天然食物，營養均衡，不吃加工食品，減少腎臟負擔。同時也需控制糖尿病及高血壓等共病，避免影響腎臟病情；平時也可透過運動，包含有氧運動結合阻力訓練，甚至簡易重訓來改善肌肉力量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58981
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