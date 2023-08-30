郭台銘參選總統負面聲量爆棚！大數據揭泛藍支持者罵聲隆隆慘況

TPOC台灣議題研究中心也透過臉書泛藍社群28日針對郭台銘參選的留言內容，分析其留言的主題風向發現，各方意見中以質疑郭台銘參選，反而讓民進黨可以宣布當選佔比最高，聲量達到41％；批評郭台銘是「沒信用的生意人」聲量佔比34％居次；酸郭台銘是「攪局者」者佔比15％；此外，還有網友評論說，郭台銘是「比較有錢的宋楚瑜（指宋楚瑜數度參選總統未果）」，表態「唯一支持侯友宜」，諷刺說「恭喜賴清德」等，聲量都在2％上下。總體而言，相較藍營黨公職鮮少嚴詞批評郭台銘，泛藍支持者較為「敢怒敢言」，真正幫郭加油的聲量，在泛藍社群中僅佔1.8％。
另一方面，近日郭台銘公布團隊成員包括發言人黃士修、智囊團成員楊志良，兩人過去都有失言爭議，而楊志良在郭台銘宣布參選前夕，還公開稱台灣近年家暴、輕生事件激增，是因為「沒有辦法去修理總統蔡英文」，才會將情緒發洩在伴侶或子女身上，引發輿論譁然。根據網路數據分析結果，黃士修與楊志良兩人的負面聲量並不只是在郭台銘宣布參選期間才變「突出」，在最近一年內，兩人的負面聲量均破萬則，黃士修的負面聲量比例高達73％，好感度0.37，而楊志良的負面聲量比例更一舉來到77％，好感度更低靡，只有約0.31。郭台銘招攬具爭議性的人物進入團隊，究竟會不會送槍給對手，進而連累郭本身的好感度？值得觀察。
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