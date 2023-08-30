「年度大潮」強碰蘇拉蔣萬安隔海關心 李四川：更需注意海葵
颱風蘇拉接近台灣，中央氣象局持續發布陸上颱風警報，警戒範圍為屏東及恆春半島。為因應蘇拉，台北市副市長李四川今早也前往台北市災害應變中心主持防颱準備會議。李四川表示，目前在上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安上午6時許就跨海關心台北市的狀況，而李四川也認為，比起蘇拉，更需要注意另一個颱風海葵需要多留意。
記者邱新博／台北報導
李四川今9時前往台北市災害應變中心主持防颱整備會議，他表示，在會議中他有提醒各局處，許多民眾重點都放在蘇拉忘記海葵，就台大氣象團隊的資訊，海葵於8月31日至9月1、2日最接近北部，雨量也會增加，希望各局處就雨量加以防備。
另外，颱風期間適逢年度大潮，李四川也擔憂年度大潮引起海水倒灌，因此請交通局停管處加強防備，假設有海水倒灌情況要按照SOP通知車主、或是進行必要拖吊。
李四川也透露，台北市長蔣萬安今天早上6時許就傳訊息關心台北市的情況，李則回應，當時他在路上天氣很好，到市府後又下小雨，之後天氣又轉好，因此回覆蔣萬安，台北天氣還算不錯，依照氣象局，蘇拉將於中午左右影響恆春半島，北市雨量不會很大，並於上午9時開防颱整備會議。