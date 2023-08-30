汽車試乘網紅怒批「爛車」　越南VinFast赴美股價漲、評價卻超差

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美國記者威廉斯（Kevin Williams）在一篇今年5月的試乘報導就提到，VinFast其中一個車款VF8 model，還沒有在美國市場做好準備，並詳述整個體驗試乘的經過和他的感受。另外，根據數據分析公司Experian指出，在2月到5月這段期間，美國僅售出128輛VF8。VinFast尚未達成盈利的目標，在2022年1到9月間，虧損了14億美元，外界認為它仍是一家虧損中的新創公司，然而今年8月的美股卻飆漲，跌破眾人眼鏡。
《日經亞洲》報導，佛羅里達州大學金融系研究學者Jay Ritter曾指出它股價飆漲的原因，「VinFast實際上是一間仍在虧損的電動車製造商，投資者也心知肚明該家公司的市值被高估，但投資者也認為可以賣給『比我蠢』的其他人，透過炒股獲取短期利益。」
VinFast隸屬於越南首富范日旺的VinGroup集團，但專業投資人對VinFast的市值僅估到230億美元，約合每股10美元，遠低於目前的市值。上週五它的市值高達1500億美元，本週一市值一度突破2000億美元至2160億美元，最終每股收報82.35美元，市值為1,912.3億美元，已超過福特汽車(F.US)和通用汽車(GM.US)的市值總和，亦超越德國車商、市值約1,000億美元的保時捷。