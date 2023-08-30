逆勢殺出血路！越南Vinhomes營收仍增漲　不甩房市大海嘯

汽車試乘網紅怒批「爛車」　越南VinFast赴美股價漲、評價卻超差

▲越南電動車製造商VinFast被網紅怒批爛車，但市值超越保時捷，讓人瞠目結舌。（圖／翻攝自官網）
▲越南電動車製造商VinFast被網紅怒批爛車，但市值超越保時捷，讓人瞠目結舌。（圖／翻攝自官網）

國際中心賴正琳／綜合報導

美國近期出現一支汽車股VinFast，雖然評價低且出口量少，但上週五收漲40.35%，創下上市10天來新高，越南電動車商VinFast市值在週一（28）日曾一度飆破2000億美元，股價瘋漲超過300％，穩居美國汽車股前三寶座，甚至一度打贏日本豐田，股價僅次美國特斯拉。然而試乘過VinFast的網紅都大嘆是「爛車」，引發外界關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
擁有800多萬訂閱數的美國影片創作者Donut，曾在7月12日上傳一部VF8的車評影片，直言這是他在美國開過「最爛的車」，吸引超過460萬的觀看次數。影片中Donut帶大家體驗整個過程，並針對每個細節作出點評，引起網友大量回應。

美國記者威廉斯（Kevin Williams）在一篇今年5月的試乘報導就提到，VinFast其中一個車款VF8 model，還沒有在美國市場做好準備，並詳述整個體驗試乘的經過和他的感受。另外，根據數據分析公司Experian指出，在2月到5月這段期間，美國僅售出128輛VF8。VinFast尚未達成盈利的目標，在2022年1到9月間，虧損了14億美元，外界認為它仍是一家虧損中的新創公司，然而今年8月的美股卻飆漲，跌破眾人眼鏡。

日經亞洲》報導，佛羅里達州大學金融系研究學者Jay Ritter曾指出它股價飆漲的原因，「VinFast實際上是一間仍在虧損的電動車製造商，投資者也心知肚明該家公司的市值被高估，但投資者也認為可以賣給『比我蠢』的其他人，透過炒股獲取短期利益。」

VinFast隸屬於越南首富范日旺的VinGroup集團，但專業投資人對VinFast的市值僅估到230億美元，約合每股10美元，遠低於目前的市值。上週五它的市值高達1500億美元，本週一市值一度突破2000億美元至2160億美元，最終每股收報82.35美元，市值為1,912.3億美元，已超過福特汽車(F.US)和通用汽車(GM.US)的市值總和，亦超越德國車商、市值約1,000億美元的保時捷。

創14年最慘！越南出口業狂衰退　專家分析這兩大原因

越南經濟有轉機！邁入第四季可復甦　西方國家去庫存化結束

逆勢殺出血路！越南Vinhomes營收仍增漲　不甩房市大海嘯

越南房市大衰退！逾95％房地產公司裁員　每月倒閉1萬間

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀