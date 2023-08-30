美麗島最新民調曝光！郭台銘參戰後墊底 賴清德仍打趴柯侯
鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立參選2024總統大選，展開連署之路，讓泛藍陷入分裂危機，據《美麗島電子報》最新民調顯示，在四腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度獲37.6%、民眾黨總統參選人柯文哲17.5%居次、國民黨總統參選人侯友宜17.4%、郭台銘10.5%則是墊底。
記者陳佩君／台北報導
《美麗島電子報》公布第29波總統大選追蹤民調顯示，不論在三腳督或是四腳督情況下，賴清德支持度都佔有絕對優勢，與第二名的差距，均超過15個百分點。在三腳督狀況下，賴清德以38.8%支持度居冠、柯文哲20.8%居次、侯友宜18.7%暫居第三；民調在納入郭台銘後，賴清德仍是第一、支持度為37.6%、柯文哲17.5%位居第二、侯友宜17.4%、郭台銘以10.5%墊底、不投票或投廢票的有4.4%，未明確回答的有12.6%。
從交叉分析表來看，在年齡分布當中，在三腳督狀態下，柯文哲在30至39歲族群中，以36.6%的支持贏過賴的32.6%、侯14.4%；若是四腳督，柯文哲同樣也是在30至39歲族群中獲得優勢，以31.4%的支持贏過賴的29.9%、侯14.7%、郭13.2%。
此外，民調也詢問「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投柯／侯／郭當中民調最高的人」，認同這樣說法的有32.2%民眾，不認同這種說法有56.8%。
此次民調由美麗島電子報委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間是在今年8月24日、25日以及28日，以設籍在調查範圍、年滿20歲民眾為調查對象，最終成功完訪1389人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.6%。