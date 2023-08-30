籃球／易建聯閃電宣布退役 前隊友透露真實原因：傷病和身體因素
中國男籃傳奇球星易建聯，昨晚在個人微博上宣布退役，結束自己長達21年的籃球生涯。而關於他退役的真實原因，個人在聲明中並未提及太多，不過他的前國家隊隊友朱芳雨表示，主要就是因為身體和傷病因素。
記者黃建霖/綜合報導
易建聯昨晚在個人社群網站上寫道，「時間飛逝，眨眼間，籃球已經陪我走過了21年。經過慎重的考慮，今天，我決定正式告別我的籃球職業生涯。」同時也透露：「告別，不是結束，而是新的開始。會很懷念，也會繼續前行，去迎接新的篇章。」
在中國男籃在本屆FIBA世界盃賽程尚未結束的這個時間點選擇退役，讓人有一些想像空間，中國網路上對此也有一些猜測和討論。不過他的前隊友朱芳雨出來闢謠，直言沒有那麼多陰謀論，易建聯就是因為傷病和年齡而選擇高掛球鞋。
「真的就是因為阿聯的身體和傷病原因，跟其他沒有什麼關係。因為這方面涉及到他的隱私，我也不方便在直播間和大家說得太仔細、太多東西。我需要去尊重他隱私的這一點。」朱芳雨在開直播時如此說道。
易建聯是中國男籃在後姚明時代最出色的球員，如今國家隊在風雨飄緲中必須面對亞洲其他國家的競爭，少了他這位掌舵手，未來路在何方？答案就留待下一位不世出的球星去回答了。