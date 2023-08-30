普里格津墜機身亡　秘密下葬於聖彼得堡

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波羅霍夫斯科耶公墓遭到封鎖並有出入限制，但法新社攝影記者看到似為普里格津新墓的背面，上頭有一個木製的十字架。
普里格津的新聞單位僅表示，他們已在聖彼得堡東北部郊區的公墓，為普里格津舉行了私人葬禮，他被授予象徵俄羅斯最高榮譽的「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of Russia）勳章。
瓦格納集團說：「普里格津的告別式是在不公開的場合進行的，想要與他道別的人，可以前往波羅霍夫斯科耶公墓。」
俄羅斯獨立新聞網站Agentstvo引述墓園工作人員的話，稱只有20到30名親朋好友參加了葬禮，且儀式只進行了40分鐘。
烏克蘭官員指出告別式是秘密進行的，暗指克里姆林宮擔心可能會發生抗議活動。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的政治顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在通訊軟體Telegram上說：「前瓦格納集團首腦普里格津的秘密喪禮，絕對是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）真正感到恐懼的象徵。」
普里格津協助領導俄羅斯部隊對烏克蘭東部城鎮的入侵，但也挑戰了俄國的領導地位。他6月23日至24日對俄軍領導階層發動的兵變，是蒲亭1999年上台以來，俄國統治遭遇到的最大挑戰。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）就蒲亭可能下令殺害普里格津一事，發表至今措辭最強烈的聲明。
她說：「我們都知道克里姆林宮有殺害對手的長遠歷史，這裡發生了什麼事，大家都清楚明瞭。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120830
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