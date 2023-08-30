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台東榕樹下米苔目「沒有要歇業」！門市大門貼公告：店休8天至9/7

▲台東相當知名的美食「榕樹下米苔目」，昨（29）晚在粉專發出公告，看似好像是宣告將歇業，引起廣大網友們表達不捨。（圖／部落客「DARR蘋果樹旅遊玩樂誌」提供）
▲台東相當知名的美食「榕樹下米苔目」，昨（29）晚在粉專發出公告，看似好像是宣告將歇業，引起廣大網友們表達不捨。（圖／部落客「DARR蘋果樹旅遊玩樂誌」提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台東知名美食「榕樹下米苔目」昨（29）日晚間，在臉書粉絲專頁上，突發出公告，看似好像是宣告將歇業，網友紛紛表達不捨，留言中有網友揭露主因是老阿嬤已離世。但現在有不少人跳出來否認，並貼出榕樹下米苔目門市另一「實體公告」，幫店家表達僅是歇業8天，盼外界勿再隨意揣測，但因業者今（30）日公休、電話關閉，真相為何僅能待9月8日是否恢復營業而得知。

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「榕樹下米苔目」是許多外縣市民眾到台東，幾乎必定報到的美食，也曾在台東縣政府舉辦的「2019台東米苔目風雲榜TOP 10」票選活動中，獲得台東米苔目推薦榜上的冠軍。

▲榕樹下米苔目曾在台東縣政府舉辦的「2019台東米苔目風雲榜TOP 10」票選活動中，獲得台東米苔目推薦榜上的冠軍。（圖／取自台東縣政府交通及觀光發展處臉書）
▲榕樹下米苔目曾在台東縣政府舉辦的「2019台東米苔目風雲榜TOP 10」票選活動中，獲得台東米苔目推薦榜上的冠軍。（圖／取自台東縣政府交通及觀光發展處臉書）
根據部落客「DARR蘋果樹旅遊玩樂誌」形容，「榕樹下米苔目」的米苔目小碗的看起來份量就不少，上面灑上許多柴魚片和肉燥，大骨湯頭看起來很鹹、喝起來卻濃郁不油也不會過鹹，稍微拌一下湯頭又充滿柴魚的香氣，吸收湯汁的米苔目口感香Q、古溜古溜好吃。

昨（29）日官網上的公告中，寫明「感謝這些相遇的時刻，這一切都將成為過去...未來我們也許在世界的某個角落相遇，願您我的臉上都帶著一抹燦爛的笑容！謝謝你！」也因而讓不少人認為「榕樹下米苔目」即將歇業。

▲「榕樹下米苔目」粉專於昨日的公告，讓不少人認為是店家打算歇業。（圖／取自「榕樹下米苔目」臉書）
▲「榕樹下米苔目」粉專於昨日的公告，讓不少人認為是店家打算歇業。（圖／取自「榕樹下米苔目」臉書）
但有另一則門市實體公告流出，該公告底下署名是「榕樹下米苔目」：「配合肉品市場公休，本店從8/31~9/7店休一周」，有不少人提出說這幾年早已將手藝傳承到下一代繼承，待9月8日再開張，民眾就可再吃到米苔目的美味。因為店休中，記者一直未能聯絡上店家，目前僅能等待9月8日看是否業者正常營業而論。

▲包含「台東民宿•熊熊愛上妮」等多個粉專也貼出此公告，證實榕樹下米苔目僅是歇業8天，9月8日將開張營業。（圖／取自「台東民宿•熊熊愛上妮」臉書）
▲包含「台東民宿•熊熊愛上妮」等多個粉專也貼出此公告，證實榕樹下米苔目僅是歇業8天，9月8日將開張營業。（圖／翻攝「台東民宿•熊熊愛上妮」臉書）
「榕樹下米苔目」粉專公告內容：
感謝台東、台灣及世界各地的鄉親朋友長期支持，那些共度的美好時光仍歷歷在目，「辣椒很辣、我要阿嬤煮的米苔目、我要菜多、我的要湯麵分開、我要沒煮的...」這些都是店內專屬的語彙，感謝這些相遇的時刻，這一切都將成為過去...未來我們也許在世界的某個角落相遇，願您我的臉上都帶著一抹燦爛的笑容！謝謝你！

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