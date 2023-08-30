郭台銘約在野喝咖啡 謝衣鳳：未談出最後合作方向「再打草稿」
鴻海創辦人郭台銘宣布獨立參選，但仍不放棄在野整合機會。外傳郭台銘本有意今（30）日相約國民黨總統參選人侯友宜喝咖啡，但侯則否認從未知悉此事，引發揣測在野合作恐將破局。對此，國民黨立法院黨團書記長謝衣鳳稍早說，民主過家過去聯合政府、政黨合作是常態，國民黨、民眾黨甚至郭還沒談出合作最後方向，只是再打草稿而已。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘投入2024選舉後，民調仍顯示民進黨總統參選人賴清德支持度佔據第一。謝衣鳳表示，以過去民調趨勢來看，若郭台銘獨立參選，是賴清德躺著選，不用怎麼選就會當選，導致在野各政黨與主要候選人都非常憂慮，這份憂慮則來自於民眾。
謝衣鳳提到，他最近基層走訪時，遇到一個大姊跟他說，他不是委員但看了都知道，不合要怎麼勝利？六成以上民眾期待台灣可以政黨輪替讓民主進步，此期待是否因郭台銘參選導致落空？的確是台灣民眾憂慮。
至於郭台銘要約侯友宜喝咖啡，謝衣鳳表示，侯友宜有說的確跟郭董有見面，但談了什麼則尊重郭董說法，但確實有見面與討論一些事，不過仍要看郭怎麼說。
是否還會舉行？謝衣鳳認為，所有民眾都期待，在野能夠共同討論，怎樣達到民眾期待的政黨輪替希望？盼在野合作而非分裂，過去民主國家聯合政府、政黨合作是常態，而這次國民黨、民眾黨甚至郭台銘這邊，「根本還沒有談出合作的最後方向，只是再打草稿而已，但民進黨好像就很害怕了。」