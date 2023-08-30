中秋想赴日賞櫻！日圓換匯何時再見「0.21」甜甜價　專家點出關鍵

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原本市場預期日圓貶破145兌1美元，日本央行就會進場干預阻貶，甚至調整貨幣政策，但現在高盛預估，日圓要等到明年才有機會翻身，明年底才有望回升至135兌1美元，而且日本央行若堅持「鴿派」立場，日圓將貶至30多年來新低水準，未來6個月日圓兌美元可能貶到155價位。
對此，外匯專家李其展今日受訪時也指出，日圓昨日一度貶破147兌1美元，後來又拉升到145價位，目前在146震盪，顯示市場對美元持續走強沒有信心，尤其美國公布就業市場降溫，強化市場對美國9月不升息的看法，日圓又拉回，看來日本央行也沒有要干預的打算，日圓兌美元貶至150至155價位是有可能，就看美國會不會持續升息，目前市場估11月美國會再升息，可是也很難說。
他分析，日本當地有企業與分析機構開始說貶值帶來的幫助正在下降，日本央行總裁植田和男似乎並沒有想要調整什麼方向，還是表態目前的政策有利經濟發展，而做空日幣的資金也持續進場，目前日幣續貶的趨勢看來尚未結束，距離150空間正在縮小。
至於日幣換匯有可能再見到「0.21」甜甜價嗎？李其展認為「有可能」，只是想在中秋前看到，沒那麼快，但即便日圓兌新台幣不到「0.21」價位，依然是相當便宜的價位，就算現在暑假已過，對於要準備中秋前後或是賞楓葉還是跨年，又不追求要換在最低點的人，慢慢開始換都是不錯的價位，至少相較1個月前也便宜了3%至5%。