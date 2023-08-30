花蓮戴記扁食明8/31結束營業！強颱蘇拉擋不住 客人擠爆店內狂吃
飄香90年的老店熄燈！知名小吃花蓮戴記扁食，第3代經營者老闆戴玉麗在店內張貼公告，「考慮年歲逐高，體力不堪負荷經營，預定於2023年8月31日結束營業」。正好遇上強颱蘇拉來襲，有民眾趕在歇業前、上週末26日前往朝聖吃一波，記錄下客人擠爆店內、排隊人龍擴及周邊好幾個店面的一幕。
記者蕭涵云/台北報導
傳承自戴家老祖父戴阿火的手藝，以祖傳特殊擀麵法，讓扁食皮薄肉鮮，能久煮不爛又細緻，湯清爽而不油膩。濃濃的古早味，讓原本挑扁擔賣的扁食變成攤車，再從攤車進化到開出店面。是不少在地饕客、或到花蓮旅行的遊客，必吃的知名小吃。
已傳承飄香90多年歷史的花蓮「戴記扁食」，第3代經營者老闆戴玉麗在店內張貼公告，「考慮年歲逐高，體力不堪負荷經營，預定於2023年8月31日結束營業」，讓不少民眾相當錯愕不捨。
雖然遇上強颱蘇拉來襲，仍有民眾趕在歇業前、上週末26日前往朝聖吃一波，只見爐火大滾著湯鍋熱氣蒸騰，工作人員忙著煮食一碗碗扁食，不只店門口萬頭攢動，還記錄下客人排隊人龍擴及周邊好幾個店面的一幕。
事實上，與「戴記扁食」師出同門的「液香扁食」，傳因姐弟個性不合而拆夥、分別經營，有著同樣傳承自戴家老祖父戴阿火的手藝。
📍花蓮「戴記扁食」
地址：花蓮縣花蓮市中華路120號
電話：03 835 0667
營業時間：週四至週二 10:00-16:30
預定於2023年8月31日結束營業