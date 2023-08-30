PSA偏高怎麼辦？當心併發症不敢切片？攝護腺健康指數（PHI）精準揪出癌

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PSA高卻不敢切片？該如何避免白挨一刀？
男性到了一定年紀，或多或少會出現下泌尿道症狀，包括解尿不順、頻尿、尿流細小等，為了確保不是攝護腺癌所引起，醫師可能會建議接受攝護腺特異抗原篩檢（PSA）。臺大醫院暨北榮員山分院泌尿外科蔣智宏醫師解釋，一旦PSA檢測結果大於4.0 ng/ml，則需進一步考慮經直腸攝護腺切片檢查診斷是否為攝護腺癌，但實際上攝護腺特異抗原並不具攝護腺「癌」的特異性，其他攝護腺疾病也可能導致其升高，因此切片檢查之陽性率可能不到2成，還得承擔侵入性檢查風險，令人退避三舍。
認識攝護腺癌診斷新利器：攝護腺健康指數＋高階多參數磁振造影
在現今精準醫療時代，更需使用第二或第三意見，來決定是否接受攝護腺切片檢查，期盼能「一切就中」。目前國際NCCN指引是採用攝護腺健康指數（PHI）與高階多參數磁振造影（mpMRI）檢查，來提高切片精準性，同時能減少不必要的切片檢查。蔣智宏醫師比喻，PHI就像一次使用三組情報員，搜集的資訊更加完整，有利判斷後續該如何處置；而高階多參數磁振造影則像是衛星定位，讓敵人的藏身處無所遁形，精準針對其殲滅。
值得注意的是，PSA 4.0-10.0 ng/ml、PHI > 35再安排切片，攝護腺癌／中高惡性度攝護腺癌的切片陽性率可以提高至4.7倍／8.6倍，最多可以減少約七成不必要的切片；雖然PHI < 35不切片的病人，還是有可能會遺漏診斷約兩成的中高惡性度攝護腺癌風險，但對於攝護腺癌的診斷，精準度已遠遠優於傳統之PSA。
至於PSA 大於4.0，也可在切片前可先安排mpMRI檢查，如果沒有看到疑似病灶（PI-RADS 1/2），建議追蹤即可無需切片檢查；如果有看到疑似病灶（PI-RADS 3/4/5），可以進一步安排經會陰攝護腺切片檢查。mpMRI看到的PI-RADS 3/4/5病灶，切片中高惡性度攝護腺癌切片陽性率依序為26%/58%/81%，不僅切片精準性高，感染副作用也相對低，是目前理想的精準切片檢查。
防攝護腺癌1+1更安全！先與醫師討論合適檢查
總結來說，單獨使用PHI （PHI > 35）或是mpMRI （PI-RADS 3/4/5），對於提高攝護腺切片精準度都有很大的幫助，如果不考量費用問題，結合PHI與mpMRI，可以達到1+1 > 2的精準切片效果。惟要注意的是，學術研究結果無法代表每一位病人的實際狀況，當PSA偏高時，務必和主治醫師共同討論出最適合的治療方式，有其他擔憂也可參考楓城泌尿學會豐富的衛教資訊。
為及早揪出攝護腺癌威脅，蔣智宏醫師提醒，45歲以上男性應定期接受PSA檢查；有家族史更應提早開始注意。現在已經有不同的診斷工具，可以精準掌握攝護腺癌風險，同時避免不必要的切片及感染風險。無論使用何種檢測方式，選擇合適自己的最重要！
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