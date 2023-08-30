別放棄！中醫也可治療掉髮。４種情況早檢查，日常保養護毛髮。

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陳詩潔中醫師表示，一般人在正常情況下每日的掉髮量約30-100根左右，若發現自身掉髮量遠大於這個數字稱為「禿髮」。檢視掉髮除了看髮量外，也可做頭髮拉扯試驗，輕拉一小搓頭髮，若有6根以上被拉掉，亦表示頭髮出現了問題。另外也可觀察，髮質是否變得脆弱、變細、變軟，髮際線是否後退。這些都是異常落髮的警訊。
我好好的為什麼會掉頭髮？中醫指常見異常落髮原因。
陳詩潔中醫師表示，異常落髮常見原因可包括遺傳、自體免疫疾病、內分泌疾病、感染、重大手術後、產後或更年期等荷爾蒙的變化，或是因熬夜、失眠、情緒出現的壓力過大，以及服用藥物、癌症化療，或是過度壓迫頭皮等。
中醫觀點：頭髮營養源於血。從中醫的觀點來看，異常落髮與肝腎虧損、氣血不足、氣滯血瘀、風熱血燥等因素有關。頭髮的營養來源於血。
各類影響氣血原因：先天不足平素體弱，毛孔疏鬆，風邪乘虛侵入，日久化熱化燥，血熱生風，頭髮失滋養榮潤而脫髮。另外，情志失調，氣機紊亂，氣滯血瘀，阻塞脈絡，亦會導致髮失血養而脫髮。
白髮與腎氣有關：至於黑髮與白髮，與腎的精氣盛衰有關，若腎氣不足，腎精虧損則頭髮枯落；腎氣充足，腎精盈滿則頭髮光澤。
別放棄！中醫也可治療掉髮。醫指４證型，早治療救毛髮！
陳詩潔中醫師也指出落髮常見證型與治則，各類型症狀及伴隨症狀不盡相同，治療方式也有所不同。
【頭頂、兩額掉髮、頭暈等】肝腎虧損、陰血不足，此類型的落髮通常病程較久，好發於頭頂或兩額角，由於肝腎虧損，常伴隨頭暈耳鳴，目眩，失眠，腰膝痠軟等症狀。治療：用七寶美髯丹補益肝腎，搭配女貞子、旱蓮草加強滋補肝腎之力。
【突然掉髮、圓形、搔癢感】血虛生風、風熱血燥，通常為突然性落髮，呈圓形或橢圓形脫落，頭皮光亮無自覺症狀或不同程度癢感。治療：以涼血清熱消風為法，方選神應養真丹，酌加生地、丹皮等清熱涼血藥。 【圓形禿、煩躁、易怒】情志失調、肝氣鬱滯，往往最近有造成壓力的事件發生，情緒起伏變化大。落髮型態為圓形禿，可能造成一個或多個圓禿區域，俗稱「鬼剃頭」，常伴隨煩躁易怒，失眠。治療：可用加味逍遙散。 【髮質細軟、疲倦無力】氣血兩虛，此類型患者的頭髮偏細軟，乾燥無光澤，頭髮呈現均勻脫落，漸成稀疏，常伴隨疲倦無力，面色蒼白。治療：可選十全大補湯、人參養榮丸。
毛髮健康和日常日常相關，中醫籲良好生活有助護髮！
適當的改變生活飲食習慣也是擺脫落髮不可或缺的一環。陳詩潔中醫師建議，在飲食方面遠離油膩、煎炸、辛辣、刺激、甜膩等食物，多攝取蛋白質以幫助頭髮生成，且須補充足夠水分，因水分能幫助排毒，將不好的代謝物排出，亦能減緩掉髮。
調整作息、避免熬夜，睡前盡量不要想東想西，讓自己心情平靜下來才能維持好的入睡狀態。適當抒發壓力，控制自己的情緒，找自己有興趣的事情例如運動、聽音樂、唱歌來排解壓力，讓心情愉悅，使鬱結的氣機打開，自然能減少壓力型落髮的反覆發生。
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