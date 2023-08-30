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媒體群遭「詐騙帳號」侵門踏戶！NCC急刪訊息、將解散群組

▲國家通訊傳播委員會（NCC）媒體群組28日深夜遭詐騙帳號入侵，還發布詐騙資訊。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）媒體群組28日深夜遭詐騙帳號入侵，還發布詐騙資訊。（圖／記者許若茵攝，2022.3.9）

記者許若茵／台北報導

打詐國家隊得先自救了！國家通訊傳播委員會（NCC）媒體群組28日深夜遭詐騙帳號入侵，還發布詐騙資訊，也遭譏沒有落實確認客戶身分。對此，NCC緊急將該帳號退出群組，更表示因任務結束，預定9月起關閉該社群。

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為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，NCC於6月16日依行政程序法第165條訂定頒布「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」，強化電信事業受理用戶申辦門號時應落實KYC（Know your customer）風險管理機制。

但28日深夜，卻有詐騙帳號入侵NCC媒體群組，還發布詐騙資訊。該群組是NCC於疫情嚴峻期間，NCC委員會議後例行記者會改採線上召開，因此運用LINE設立「NCC線上記者會專用社群」，社群發布訊息均為公開資訊，成立時即設定為公開模式。

▲NCC媒體群遭詐騙帳號入侵。（圖／記者許若茵翻攝）
▲NCC媒體群遭詐騙帳號入侵，該詐騙貼文已經遭刪除。（圖／記者許若茵翻攝）
加入群組前，媒體均需輸入服務單位與名稱，通過審核才可加入，也因此詐騙帳號入侵後，NCC遭譏諷「做好記者KYC了嗎？」

對此，NCC強調，管理人員29日上午7時發現後，即刪除該貼文並強制將該帳號退出社群，本案無涉NCC電信KYC指引，盼外界勿混淆。

NCC表示，電信事業受理用戶申辦門號時應落實KYC風險管理機制，要求電信業者對申辦用戶身分雙證件查核，了解企業用戶租用電信服務與其商業經營關聯。NCC線上記者會社群屬性與電信業風險控管機制在目的及手段上皆無關聯。

NCC也說，基於尊重新聞採訪自由，對於意欲採訪的媒體記者皆表歡迎。考量該LINE社群為疫情嚴峻時期因應未能召開實體記者會所設，目前已恢復舉行實體例行記者會，社群任務已結束，因此預定於9月1日關閉該社群，並以最常使用的電子郵件及簡訊方式傳遞該會新聞訊息，記者會仍循往例均透過YouTube網路全程直播。

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