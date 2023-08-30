媒體群遭「詐騙帳號」侵門踏戶！NCC急刪訊息、將解散群組

我是廣告 請繼續往下閱讀
但28日深夜，卻有詐騙帳號入侵NCC媒體群組，還發布詐騙資訊。該群組是NCC於疫情嚴峻期間，NCC委員會議後例行記者會改採線上召開，因此運用LINE設立「NCC線上記者會專用社群」，社群發布訊息均為公開資訊，成立時即設定為公開模式。
加入群組前，媒體均需輸入服務單位與名稱，通過審核才可加入，也因此詐騙帳號入侵後，NCC遭譏諷「做好記者KYC了嗎？」
對此，NCC強調，管理人員29日上午7時發現後，即刪除該貼文並強制將該帳號退出社群，本案無涉NCC電信KYC指引，盼外界勿混淆。
NCC表示，電信事業受理用戶申辦門號時應落實KYC風險管理機制，要求電信業者對申辦用戶身分雙證件查核，了解企業用戶租用電信服務與其商業經營關聯。NCC線上記者會社群屬性與電信業風險控管機制在目的及手段上皆無關聯。
NCC也說，基於尊重新聞採訪自由，對於意欲採訪的媒體記者皆表歡迎。考量該LINE社群為疫情嚴峻時期因應未能召開實體記者會所設，目前已恢復舉行實體例行記者會，社群任務已結束，因此預定於9月1日關閉該社群，並以最常使用的電子郵件及簡訊方式傳遞該會新聞訊息，記者會仍循往例均透過YouTube網路全程直播。