誰蹭誰？郭台銘提前準備果汁柯文哲卻不領情 雙方幕僚隔空開火
鴻海創辦人郭台銘昨日晚間與民眾黨總統參選人柯文哲出席台北計程車工會普渡餐會，但兩人互動冷，柯文哲也沒有喝郭台銘準備的和解奶茶，致詞完就直接離場，讓郭台銘宣布參選後首場郭柯會尷尬收場。柯營幕僚暗指郭台銘是故意要與柯文哲同框，才更改抵達時間，郭營幕僚也不滿回嗆，原訂行程就是安排7點到場，請勿以訛傳訛，雙方隔空開火。
記者余祥／台北報導
昨日晚餐會郭台銘、柯文哲表定時間都是7點抵達，民眾黨發言人楊寶楨說，郭台銘提早一小時出席這場活動，為了有與柯文哲的同框畫面，特地把時間往前挪。
郭台銘率先抵達現場，就在民眾簇擁下，上台致詞，而郭台銘進場到一半時，柯文哲正好下車，郭台銘上台致詞時，柯文哲仍在下車處等待，這一等就等了超過20分鐘。郭台銘致詞結束後，換柯文哲上台，隨後柯下台語郭台銘握手致意，旋即轉頭離開，郭台銘還拍拍柯文哲的肩膀，問他要不要喝果汁，但柯不發一語轉頭就走。
據了解，郭營前一天就知道會與柯文哲同框，還預先安排要準備果汁、奶茶、咖啡，給柯文哲挑選，不料，柯文哲並不買單，柯營幕僚更不以為然，認為又被「穿小鞋」。
郭台銘辦公室媒體聯絡人洪于茜則是嚴正駁斥相關說法，強調「我們今日行程原訂就是7點抵達，請外界別再以訛傳訛。」