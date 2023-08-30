想買預售屋卻遭中人詐欺 竹縣府加重裁罰80萬元函送檢方
竹北房市火熱，有竹科工程師急欲購買預售屋，找上「中人」幫忙卻遭詐騙的情事發生，新竹縣政府地政處於今年7月17日接獲民眾申訴，指購買預售屋遭非法中人詐欺，地政處立即稽查相關業者，並通知相關人陳述說明，同步調查相關事證以釐清案情。經查後發現，該非法中人涉有違規行為共計6件，其中4件依「不動產經紀業管理條例」規定加重裁罰每件20萬元，共計裁罰80萬，另2件涉及不動產炒作則持續追查，地政處日前已將相關事證移請地檢署偵辦。
記者李春台／新竹報導
地政處說明，在稽查與調查後，發現該名非法中人涉有違規行為共計6件，其中4件非法仲介行為，已於8月18日開罰，依「不動產經紀業管理條例」規定加重裁罰每件20萬元，共計裁罰80萬元。其他2件違規行為，另涉及不動產炒作行為，仍持續追查中，如查明確有違反平均地權條例第47條之5規定，可對行為人處100萬元以上5000萬元以下罰鍰，並按不動產交易戶（棟、筆）數處罰。另涉及詐騙行為部份，已於8月23日將相關調查事證移請地檢署偵辦。
配合112年7月1日平均地權條例修正施行，地政處對轄內不動產業者辦理教育訓練，並於地政處網站及粉絲專頁提供最新訊息供民眾參考；如需進一步了解新制內容亦可由地政處及內政部網站取得相關資訊，或電話洽詢地政處由專人解說。
地政處再次重申，平均地權條例新制上路後，過去預售屋紅單或買賣契約轉售行為已屬違法，同時明定禁止交易炒作行為，以維護不動產市場秩序及扼止不法行為；民眾亦可提供人、事、時、地、物等具體事證對前開不法行為提出檢舉，經查獲屬實則依裁罰收繳金額百分之三十核發檢舉獎金。地政處全力配合中央政策，對於查獲不法行為必定嚴加查辦。