風險太高！中國經濟慘、限制多　雷蒙多：美企抱怨「無法投資」

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雷蒙多表示，「我越來越常從美國商界聽到，中國不適合投資，因為風險太大了。」她補充稱，中國官方祭出「沒有任何解釋的巨額罰款」、修訂內容不明確的反間諜法，在美國社會引起衝擊；而對在中外國企業的突擊檢查，使得美國企業面臨「全新水平的挑戰」。
雷蒙多以晶片製造商美光科技（Micron）作為例子，指出中國對美光的限制「沒有給出任何理由」。
她表示，這一切都造成了不確定性和不可預測性，並稱美國企業因而開始尋找其他投資機會與國家，因為「這些零零總總的限制，讓他們覺得中國的投資風險太大」。
針對雷蒙多這番言論，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，在中國做生意的7萬家美國企業，大多數都想要留下來，他們有將近九成都是有盈利的，北京正致力於進一步放寬外國公司的市場准入。
劉鵬宇指出，中國正積極推進高水平的對外開放，並努力提供一個世界級、一個由健全法律架構來管理的以市場為導向商業環境。「中國對外開放的大門只會越來越大」。
美國商務部沒有進一步回應。《路透社》報導指出，雷蒙多的言論可能激怒中國官員。美國銀行摩根大通（JP Morgan）去年在1份研究報告中稱中國互聯網公司「不可投資」，導致其股價大幅下跌，該公司後稱該詞語的使用有誤。
專營國際商業貿易的Buchalter律師事務所股東拉米格（John Ramig）先前也曾表示，「我沒有任何一個客戶想要在中國投資」，並指出每名客戶都希望出售他們在中國的業務，或是尋找替代選擇，這個戲劇性變化與5年前截然不同。