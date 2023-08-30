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風險太高！中國經濟慘、限制多　雷蒙多：美企抱怨「無法投資」

▲美國商務部長雷蒙多目前正在中國進行訪問行程，29日時表示，美國企業告訴她中國變得越來越「無法投資」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國商務部長雷蒙多目前正在中國進行訪問行程，29日時表示，美國企業告訴她中國變得越來越「無法投資」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）目前正在中國進行訪問行程，並且會見了中國國務院總理李強、副總理何立峰等領導高層，並前往上海與當地官員會面。雷蒙多表示，有不少美國企業向她抱怨，中國官方陸續對外企罰款、突擊搜查等行動之後，中國已經變得「無法投資」（uninvestible）。

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根據《路透社》報導，雷蒙多是近月到訪中國的第4位美國高官，在30日結束為期4天的訪中之旅前，她前往上海準備與當地官員會面。在從北京前往上海的高鐵上，她向記者坦言，有不少美企抱怨，中國經濟前景慘淡、復甦步調放緩，且官方又陸續對外企施以罰款、突擊搜查等行動後，中國已變得「無法投資」。報導指出，這是雷蒙多此趟訪中行程中，最「直言不諱」的發言。

雷蒙多表示，「我越來越常從美國商界聽到，中國不適合投資，因為風險太大了。」她補充稱，中國官方祭出「沒有任何解釋的巨額罰款」、修訂內容不明確的反間諜法，在美國社會引起衝擊；而對在中外國企業的突擊檢查，使得美國企業面臨「全新水平的挑戰」。

雷蒙多以晶片製造商美光科技（Micron）作為例子，指出中國對美光的限制「沒有給出任何理由」。

她表示，這一切都造成了不確定性和不可預測性，並稱美國企業因而開始尋找其他投資機會與國家，因為「這些零零總總的限制，讓他們覺得中國的投資風險太大」。

針對雷蒙多這番言論，中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，在中國做生意的7萬家美國企業，大多數都想要留下來，他們有將近九成都是有盈利的，北京正致力於進一步放寬外國公司的市場准入。

劉鵬宇指出，中國正積極推進高水平的對外開放，並努力提供一個世界級、一個由健全法律架構來管理的以市場為導向商業環境。「中國對外開放的大門只會越來越大」。

美國商務部沒有進一步回應。《路透社》報導指出，雷蒙多的言論可能激怒中國官員。美國銀行摩根大通（JP Morgan）去年在1份研究報告中稱中國互聯網公司「不可投資」，導致其股價大幅下跌，該公司後稱該詞語的使用有誤。

專營國際商業貿易的Buchalter律師事務所股東拉米格（John Ramig）先前也曾表示，「我沒有任何一個客戶想要在中國投資」，並指出每名客戶都希望出售他們在中國的業務，或是尋找替代選擇，這個戲劇性變化與5年前截然不同。

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