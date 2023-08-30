鄧佳華昔性騷進不了民進黨！綠營人士：建議找藍白條件沒那麼嚴
行事作風爭議不斷的網紅鄧佳華，日前突然在臉書宣布要申請加入民進黨，申請表上寫道入黨是「為了黃捷、為了品妤、為了民進黨」，並與民進黨桃園市黨部合影。有綠營人士指出，鄧2021年曾涉性騷遭判刑確定，因此不可能核准其入黨，「建議可找民眾黨或國民黨，條件比較沒有那麼嚴格」。
記者陳威叡／台北報導
網紅鄧佳華近來特別關注民進黨女性民代，先是在七夕情人節之際，向甫入黨的高雄市議員黃捷告白，日前更向摔倒的賴品妤喊話稱「我會保護妳」，而日前則在臉書發文，寫道「申請民進黨」，因爲是「為了黃捷、為了品妤、為了民進黨」，顯示加入民進黨的決心。
對此有綠營人士指出，經查桃園市黨部截至今日，當事人僅領取申請表，尚未交件。民進黨依據黨員入黨辦法規定，紙本申請入黨時，應有一名介紹人簽名始能受理。此外，所有新入黨的黨員，除既有的審查機制以外，黨部也會透過查核系統和司法院公開資訊審查入黨資格。
該人士指出，鄧佳華2021年涉性騷案，遭判民事賠償3萬760元、刑事拘役40天。北院也加判10萬元，共需賠13萬760元。民進黨態度很清楚，沒有任何模糊的空間，就是對性騷擾零容忍，所以鄧佳華不可能核准入黨。
黨內人士表示，民進黨對黑金槍毒及性騷零容忍，採最高道德標準看待，建議當事人可找民眾黨或國民黨申請，條件比較沒有那麼嚴格。