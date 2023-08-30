商周小編圖文暗酸侯友宜沒科技政見 侯辦怒了！要求澄清、道歉
商業周刊臉書粉專以「當你試著讀總統候選人說過的話」為題，貼出多張圖文，節錄各黨候選人曾提出的政見，但唯獨國民黨總統參選人侯友宜的圖卡上，沒有文字政見，只有「.....」，小編還寫下「我們已經努力了」，暗指侯友宜沒有提出有意義的政見。侯友宜競選辦公室對此感到非常憤怒與遺憾，商業周刊是專業的財經媒體，商周應嚴正處理此事，商周小編應儘速嚴正澄清並道歉。
記者余祥／台北報導
圖文中指出，賴清德曾說，「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難，台積電會留在台灣繼續茁壯、繁榮」；柯文哲說，「台灣的經濟已經沒有人口紅利，產業應當要轉型，而未來20年要努力發展的，就是搭上AI列車」；郭台銘說，「把關渡平原打造AI科技谷」，輪到侯友宜時，圖卡上只有侯友宜的照片，卻沒有文字，僅有「.....」，小編還寫下「我們已經努力了」。
侯辦表示，經查詢，該篇文章是商周小編自行搜尋資料後發出，商周事先並未與競選辦公室聯繫。侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑。