體育運動經費總額非六都第一　竹縣獲評「運動投資之都」

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楊文科認為，運動是國民健康的基石，因此打從上任起，便積極致力提供友善且優質的運動環境，期盼全面帶動全民運動風氣，而在教育方面的預算，始終不遺餘力地挹注。
縣府指出，近年相關設施建設包括更新校園運動設施、新建風雨球場，還有打造全齡化特色公園，新建竹北國民運動中心、竹東國民運動中心、湖口王爺壟運動公園等場館，以及升級新月沙灣遊憩區設施等等。
縣府表示，去年推出的登山集章活動「森遊竹縣」大獲好評，今年更加碼再度舉辦。另外廣受縣民喜愛的公共自行車YouBike，也即將迎來第100萬名騎士。不論是登山或是騎乘單車，都歡迎各縣市鄉親來竹縣運動兼旅遊，讓運動休閒成為日常。
在競技運動方面，今年4月間由新竹縣主辦的全國中等學校運動會，新竹縣子弟在大會中大放異彩，勇奪14金、8銀、25銅共47面獎牌。
上周還有從巴西世界中學生運動會傳來的捷報，湖口高中刁筱唯在該賽事奪得U18女子3000公尺金牌，同校好手徐立紘也拿下U18男子3000公尺金牌，被譽為「最強國中生」的芎林國中林沛萱，則奪得U18女子跳高銀牌。
在新竹縣，有坐擁廣大球迷的職業籃球隊新竹街口攻城獅，楊文科更是頭號球迷，總是關注球隊表現與戰績，也時常到球場觀戰，甚至被暱稱為是攻城獅隊的「安西教練」，在場邊和小球迷打成一片，讓運動風氣在新竹縣由上而下地扎根。