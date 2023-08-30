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張穎穎霸氣否認求復合！汪小菲死纏抖內刷禮物　被嫌棄「太欠揍」

▲汪小菲（右）與張穎穎戀情剪不斷理還亂，分手後數度傳出復合，被張穎穎強力否認。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲汪小菲（右）與張穎穎戀情剪不斷理還亂，分手後數度傳出復合，被張穎穎強力否認。（圖／翻攝張穎穎抖音）

記者江芷稜/綜合報導

汪小菲前年與大S離婚後，身邊桃花不斷，與張穎穎的感情因汪母張蘭阻攔生變，年初2人戀情告吹，被傳出為汪小菲墮胎獲得豪宅的張穎穎，狠下心來要分手，沒想到被汪小菲新歡劉亦桐爆料，稱她搭機飛往北京企圖復合汪小菲，結果遭男方無情拒絕，只能灰頭土臉回去，對此，張穎穎不忍了，在直播間霸氣否認求復合，連汪小菲現身直播間也被她踢出去，嫌棄他「太欠揍了」。

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▲張穎穎和汪小菲穩定交往中。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
▲張穎穎曾傳出為汪小菲墮胎換取豪宅，最後提告網友勝訴。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
汪小菲和張穎穎交往2年多，感情可說是剪不斷理還亂，一起和張蘭赴泰山出遊、應酬交際形影不離，卻打死不認交往，張蘭也怒批她是一隻「臭蟲」，不可能讓她接近汪小菲，直到中國媒體陸續曝光證據，張穎穎終於曬出親密合影，以「大朋友和小朋友」官宣戀情，汪小菲直播時也透露張穎穎救過自己兩次，甜蜜稱之為救命恩人。

▲去年就有網友挖出，張蘭和張穎穎、汪小菲出遊爬山，推測張蘭早就知道張穎穎的存在。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭被挖出曾和張穎穎、汪小菲出遊爬山，但她大呼被騙，以為對方是粉絲。（圖／翻攝自微博）
無奈禁不住張蘭長期辱罵，張穎穎最後心死，忍痛與汪小菲分手，在微博上寫道：「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧，很愛過，很恨過，現在我也不恨，都是命運」。汪小菲身邊則出現大馬拿督千金莊鍶敏、劉亦桐、薄紗女等人，連來台灣探視家人，都有爆乳美女陪吃消夜，可說是桃花朵朵開。

▲大S剛證實流產2次，汪小菲又被拍到牽手新歡逛街。（圖／Z探社、新浪娛樂微博）
▲汪小菲離婚後多次被拍到與不同女性逛街。（圖／Z探社、新浪娛樂微博）
微妙的是，汪小菲似乎難忘舊愛，8月竟現身張穎穎直播間刷禮物，抖內成為排行榜第一，讓網友全部看呆！最後被主人無情踢出直播間，針對劉亦桐的爆料，張穎穎火大否認求復合，坦言經過這件事後，「我身邊的朋友、家人都說我能活著就不錯了，很感恩撿了一條命回來」、「我才27歲我怕什麼，我有的是時間去拚搏」，有大把人生可以奮鬥，要更加努力工作。

▲張穎穎霸氣否認復合汪小菲，坦言經過這段感情後，彷彿撿回一條命。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
▲張穎穎霸氣否認復合汪小菲，坦言經過這段感情後，彷彿撿回一條命。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
張穎穎分手後直播帶貨一直沒起水花，不過最近畫風大變，開始仿效張蘭以誇張表情瘋狂懟人，直播人數瞬間飆升、登上熱搜，突如其來的轉變令粉絲頗感詫異，她在直播時解答原因，坦承為了吸引流量，不得不變得如此，「沒事兒，哎呀，你笑我瘋，可是我在掙錢」。她強調自己本性溫和，很少跟人吹鬍子瞪眼睛，連朋友都笑說她這個樣子很新鮮。

▲汪小菲在張穎穎直播時抖內刷禮物，疑似有意復合。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
▲汪小菲在張穎穎直播時抖內刷禮物，疑似有意復合。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
不過，網友一談起汪小菲，張穎穎立刻又嚴肅起來，自認個性溫和的她，表示很少跟人發怒、紅臉，除了「某人」之外，暗諷「那個人太欠揍了」，她表示以自己的性格絕對不會求復合，相信這個謠言的人腦袋不清楚，寧願把委屈化為動力，經過長期的努力，讓大家知道她本性是一個怎樣的人。

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