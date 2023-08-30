張穎穎霸氣否認求復合！汪小菲死纏抖內刷禮物　被嫌棄「太欠揍」

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無奈禁不住張蘭長期辱罵，張穎穎最後心死，忍痛與汪小菲分手，在微博上寫道：「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧，很愛過，很恨過，現在我也不恨，都是命運」。汪小菲身邊則出現大馬拿督千金莊鍶敏、劉亦桐、薄紗女等人，連來台灣探視家人，都有爆乳美女陪吃消夜，可說是桃花朵朵開。
微妙的是，汪小菲似乎難忘舊愛，8月竟現身張穎穎直播間刷禮物，抖內成為排行榜第一，讓網友全部看呆！最後被主人無情踢出直播間，針對劉亦桐的爆料，張穎穎火大否認求復合，坦言經過這件事後，「我身邊的朋友、家人都說我能活著就不錯了，很感恩撿了一條命回來」、「我才27歲我怕什麼，我有的是時間去拚搏」，有大把人生可以奮鬥，要更加努力工作。
張穎穎分手後直播帶貨一直沒起水花，不過最近畫風大變，開始仿效張蘭以誇張表情瘋狂懟人，直播人數瞬間飆升、登上熱搜，突如其來的轉變令粉絲頗感詫異，她在直播時解答原因，坦承為了吸引流量，不得不變得如此，「沒事兒，哎呀，你笑我瘋，可是我在掙錢」。她強調自己本性溫和，很少跟人吹鬍子瞪眼睛，連朋友都笑說她這個樣子很新鮮。
不過，網友一談起汪小菲，張穎穎立刻又嚴肅起來，自認個性溫和的她，表示很少跟人發怒、紅臉，除了「某人」之外，暗諷「那個人太欠揍了」，她表示以自己的性格絕對不會求復合，相信這個謠言的人腦袋不清楚，寧願把委屈化為動力，經過長期的努力，讓大家知道她本性是一個怎樣的人。
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