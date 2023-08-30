福特六和汽車暑期兒童日邀請桃園家扶中心孩童同樂 體驗農村樂活生態
福特六和汽車深知員工是公司的重要資產，因此結合公益活動及暑期員工親子活動，於8/17（四）舉辦「福特六和汽車2023暑期兒童日」，邀請福特六和員工子女一同參與，並以「農村樂活體驗」為主題，讓孩子們了解自然永續及食農教育，期望在暑期中透過活動寓教於樂，度過充實又別具意義的一天，也讓員工子女有機會在福特六和汽車的環境中了解父母的工作，體驗不一樣的相處時光。為落實在地公益精神，實踐社會關懷願景，此次活動亦特別邀請桃園家扶中心孩童同樂；總公司設立於桃園中壢的福特六和因地緣之親，與桃園家扶中心建立起長期合作的契機，福特六和志工團更長年致力於家扶中心的各項扶幼工作，並於「Ford全球關懷月」期間參與宣傳「桃園家扶親子園遊會」並參與義賣活動等，在暑期兒童日舉辦同時，亦期望透過多元合作的扶助形式，傳遞愛與善的力量。
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「福特六和汽車2023暑期兒童日」以「農村樂活體驗」為主題，策劃一系列自然永續及食農教育的活動與關卡，此次邀請福特六和員工與桃園家扶中心的孩子們共百位共同參與，讓孩子們在遊戲與體驗中增進對於自然與食物來源的了解，更加珍惜與尊重食材。福特六和汽車總經理陳文芳表示：「福特六和的核心價值一直是『創造更美好的世界』，我們重視員工的家庭福利，認為員工與其家庭的幸福是公司永續發展的重要基石。藉由舉辦兒童日，不僅希望增進員工親子間的互動和了解，更希望小朋友們從活動中獲得樂趣，培養環保意識和對於食材的尊重。這次也很開心桃園家扶中心的孩子們加入活動，讓我們的愛和關懷能傳遞給更多需要的人。」
福特六和汽車深耕台灣50年，秉持「員工就是家人」的核心理念，與全體員工攜手共築公司的堅實基石。因地緣關係，自2018年起與桃園家扶中心成為長期合作夥伴，並持續實踐在地公益，亦透過全球性的福特汽車基金會Ford Fund為「桃園家扶愛心園遊會」提供專案贊助。福特六和更在桃園家扶中心舉辦的扶助家庭全體領扶日中，積極招募員工擔任志工，協助發放物資並陪伴領取物資的眾多家庭；在網路遠距教學極為重要的疫情期間，福特六和亦捐贈二手電腦設備，協助眾多家庭的小朋友在家學習接觸新知。截至2023年，福特六和已支援桃園家扶超過160趟物資運送，志工服務時數更累計超過280個小時，服務範圍涵蓋中壢、龍潭、大溪、觀音、大園及復興等六區共約169戶家庭，讓扶助家庭感受到來自福特六和志工滿滿的關懷，用行動支持受扶家庭的社會參與。