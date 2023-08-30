▲ Ford Focus 與台大 E 勢泮共闖大鵬灣國際賽車場

EMBA向來是台灣企業家與高階企業經理人進修的最終站，而台大E勢泮則提供後EMBA交流與跨域學習的平台，培養企業領導菁英微觀管理與宏觀視野，使其精進管理能力與興業精神。而啟發管理精神與經營之道無所不在，Ford與台大E勢泮便在此機緣下擦出精彩火花。甫於日前（8/12）圓滿落幕的「Ford X 台大E勢泮賽道走行會」，提供逾80位企業領導菁英成員賽道體驗機會，感受賽事運動必備的反應力、決策力及壓力管理等條件，讓成員汲取到與企業界息息相關的經營啟發。而Ford也在此次活動當中提供New Ford Focus Hatchback ST-Line Vignale、New Ford Focus Wagon ST-Line Vignale作為體驗車款，以紮實的駕馭體驗陪伴台大E勢泮共闖大鵬灣國際賽車場。
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於汽車產業具有豐富跨國管理與品牌創生經驗的台大E勢泮校友會執行長 王偉明表示：「此次駕駛著New Ford Focus奔馳在大鵬灣賽車場上，對所有成員來說是截然不同的全新體驗，不僅是速度帶來的刺激張力，也透過賽道運動反應了企業經營同樣必須具備的判斷力、戰略引領、壓力管理與全方位思考；而New Ford Focus在整體賽道活動中所展現的產品實力及其務實的產品定位，也充份體現Ford這個百年企業如何致力讓消費者透過其所生產銷售的車輛，感受到在平實中見偉大、在平實中追求卓越的理念，這也呼應了企業如何在成本效益及品質間找到完美平衡點的精髓所在，對於所有學員們都是寶貴經驗。」
「Ford X 台大E勢泮賽道走行會」不僅於現場展示純正德製性能手排鋼砲New Ford Focus ST X Hatchback 6MT，展現ST車系追求競技化與純粹操駕的精神指標，更讓與會成員能在專業教練團隊帶領下，親自駕駛承繼同源的New Ford Focus Hatchback、New Ford Focus Wagon ST-Line Vignale進行高速繞錐和全賽道體驗，培養賽道駕馭及正確行車觀念，並從充滿挑戰性的賽道駕馭中，激發更多在戰略引領、壓力管理和全方位思考的深刻領悟。
此次「Ford X 台大E勢泮賽道走行會」同樣體現企業管理學中的適才適所理論，選擇於賽道性屬中低速、多彎的大鵬灣國際賽車場舉辦，充分展現New Ford Focus「與德同規」的操駕樂趣。教練團隊指出：「New Ford Focus在多彎角的賽道表現十分優異，其底盤懸吊設定，皆能夠有效抑制車輛進出彎時的側傾現象，同時靈活的車尾動態，可在後輪適當滑動的狀態下，以略帶滑移的路線進出彎道，展現出十足的駕駛樂趣。同時1.5L直列三缸渦輪汽油引擎所迸發的182ps最大馬力，更在大直線路段展現出優異的加速衝刺感。對本次參與活動的台大E勢泮成員來說，New Ford Focus確實是一台好上手的Fun Car，無論是賽道新手或老手，它紮實、穩定的底盤回饋，讓所有人得以輕鬆且快速的掌握車輛動態，進而熱血奔馳於大鵬灣賽道當中。」