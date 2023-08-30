城中城大火奪46命 二審引兩公約 兇嫌黃格格仍判無期
2021年高雄城中城大樓大火造成46死43傷慘案，縱火凶嫌黃格格一審依《放火罪》遭判處無期徒刑，褫奪公權終身，今（30）日二審宣判，黃格格改依殺人罪，刑度仍維持無期徒刑，褫奪公權終身，全案仍可上訴。高雄高分院指出，黃格格的行為是間接故意殺人，並非故意殺人，不符合《公民與政治權利國際公約》，僅犯情節最重大之罪者才能科處死刑。
記者郭凱杰／高雄報導
2021年10月14日凌晨，高雄城中城大樓發生大火，由於大樓中多道防火門遭拆除、一樓停靠多輛機車，火勢延燒濃煙瀰漫整棟大樓，黃格格因懷疑郭姓男友與前女友藕斷絲連，2人常為此大吵，2021年10月13日晚間10時許，黃與郭在城中城1樓小套房內飲酒，又為感情事大吵，獨留黃格格1人，黃將未熄滅的香灰倒在皮沙發上就離開，不到15分鐘延燒整棟大樓，濃煙因「煙囪效應」上竄，造成46名住戶嗆死家中。
高雄高分院表示，黃格格棄置香灰，且並無任何阻止火勢延燒擴大的動作便離去，能證明有間接殺人故意，認為一審判決過失致死罪，混淆了間接故意與有認識之過失，因此撤銷原判決，改依殺人罪論處。
檢方要求改判死刑部分，高雄高分院指出，黃格格的行為是間接故意殺人，並非故意殺人，不符合《公民與政治權利國際公約》第6條第2項規定，僅犯情節最重大之罪者才能科處死刑。
但考量台灣司法心理學會鑑定，被告屬於低度教化可能，以及其生活狀況、品行、智識程度與犯罪後態度，即使判決有期徒刑的最高上限仍嫌過輕，因此維持原判無期徒刑與褫奪公權終身，全案仍可上訴。