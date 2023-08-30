郭台銘獨立參選「非綠聯盟大分票」！賴清德、柯文哲差距擴大1成
鴻海創辦人郭台銘宣布角逐2024總統大位，選情確定將成「四腳督」局面，而根據最新民調，四人參戰的話，支持度高低依序為賴清德33.33 %、柯文哲20.97 %、郭台銘20.02 %、侯友宜18.14 %。
記者林莞茜／綜合報導
由《Newtalk》新聞網站透過手機電話，於8月28日至8月29日，隨機發送簡訊進行2024總統大選四位候選人的聲量，和上期8月13日、8月14日民調相比，民進黨參選人賴清德支持度較上月增3.17%，民眾黨參選人柯文哲少0.85%，國民黨參選人侯友宜少1.27%，鴻海創辦人郭台銘增1.15%。
進一步查看年齡分佈，在35歲以下年輕族群，賴清德及侯友宜的支持度都維持不變，但柯文哲在「四腳督」下，則面臨郭台銘的分票壓力，柯文哲原在「三腳督」時支持度為42.86 %，當「四腳督」就跌到37.14 %，而差距正好就是郭台銘的支持度11.43 %。
因此就民調結果可以發現，柯文哲的主要票源在青年世代，郭台銘則在青壯世代，而賴清德則在50歲以上取得領先，並有60歲以上的優勢支持度。
本次民調也持續針對「三腳督」進行調查，民進黨的賴清德為36.13 %、民眾黨柯文哲為26.61 %、國民黨侯友宜為21.33 %、尚未決定15.93 %，因此不管是在「三腳督」還是「四腳督」，國民黨侯友宜都是最末位。